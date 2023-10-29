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Мелбет-Первая лига

Зотов: «Передо мной стоит задача вернуть «Арсенал» в РПЛ»

29 Октября 2023 • 14:28 Комментировать
Арсенал Тула
...
Родина Москва
05.11 18:00

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов высказался о целях клуба на ближайшие несколько лет.

По словам Зотова, он сделает всё возможное для того, чтобы вернуть команду в РПЛ.

«Хочется поступательного движения, а не скачков. Передо мной стоит задача вернуть команду в Премьер-лигу. У меня договор с клубом на три года, соответственно, эту задачу надо решить в течение этого срока», — цитирует Зотова «РБ Спорт».

После 16 туров Мелбет-Первой лиги «Арсенал», набравший 23 очка, занимает шестое место в турнирной таблице. Напомним, что туляки покинул высший дивизион российского футбола летом 2022 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Зотов Арсенал Тула

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