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Агент Окладникова: «Будем стараться зимой поменять клуб»

29 Октября 2023 • 13:45 Комментировать
Енисей
...
Шинник
12.11 18:00

Алексей Сафонов, агент нападающего «Енисея» Андрея Окладникова, высказался о будущем своего клиента.

По словам Сафонова, в зимнее трансферное окно сторона 24-летнего футболиста постарается сменить клубную прописку.

«Будем стараться зимой поменять клуб. Предложения есть, но трансферные дела любят тишину. Мне приятно, что Окладников красноярский парень и его встречают аплодисментами, когда он выходит на поле», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, летом 2022 года слухи связывали Окладникова с «Сочи», «Рубином» и ЦСКА.

В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл за «Енисей» 16 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Сафонов Енисей Андрей Окладников трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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