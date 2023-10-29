Агент Окладникова: «Будем стараться зимой поменять клуб»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Енисея» Андрея Окладникова, высказался о будущем своего клиента.

По словам Сафонова, в зимнее трансферное окно сторона 24-летнего футболиста постарается сменить клубную прописку.

«Будем стараться зимой поменять клуб. Предложения есть, но трансферные дела любят тишину. Мне приятно, что Окладников красноярский парень и его встречают аплодисментами, когда он выходит на поле», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, летом 2022 года слухи связывали Окладникова с «Сочи», «Рубином» и ЦСКА.

В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл за «Енисей» 16 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 500 тысяч евро.