Защитник «Химок» Сергей Терехов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о турнирной ситуации своей команды, лидерстве «Краснодара» в РПЛ и холодной погоде.
- Как вы оцениваете нынешнее положение турнирное для «Химок» после 16 игр?
- Раз мы находимся на пятом месте, значит, на него наработали на данный момент. Не знаю, добрали мы где-то очки или нет, но место в турнирной таблице – это результат нашей работы. Это объективный показатель.
- «Химки» отстают от первого места всего на два очка. Хороший результат?
- Не думаю, учитывая, что задача у нас стоит – выйти в РПЛ с первого места. Поэтому надо еще больше работать, показывать максимум и добиваться результата.
- «Химки» дома здорово играют и не имеют поражений с 24 июля. Чем можно объяснить такую удачную домашнюю серию?
- Мы не обращаем на это внимание. Команда, которая ставит серьезную задачу, как у нас, не должна проигрывать. А дома нам проще, потому что болельщики помогают.
- Кого считаете на данный момент главным конкурентом «Химок» за выход в РПЛ?
- В таблицу вообще не смотрю. Только на игру «Химок». Даже не знаю, кто как играет. Зачем мне на кого-то смотреть? После 34 туров посмотрим, кто на каком месте будет находиться.
- Вы не представляете силу конкурентов, и как они играют?
- Почему? Мы же при подготовке к матчам изучаем соперников. Смотрим видео, кто как действует.
- А за событиями в РПЛ следите?
- У нас на эти матчи накладываются тренировки и игры, так что пристально тоже не слежу. Смотрю что-то отрезками, не более, и то, когда есть свободное время и футбол показывают по телевизору. Но специально ничего не ищу, даже спутниковой тарелки у меня нет.
- Удивлены лидерству «Краснодара»?
- Не знаю, в чем феномен этой команды. Она показывает хороший футбол, поэтому и находится на первом месте.
- Сейчас погода в Москве холодная. Вчера выпал снег. Уже адаптировались?
- А что адаптироваться? Мы всю жизнь играем в такую погоду. Понятно, что в октябре-ноябре будет холодно и снежно. Так что ничего нового. Я легко переношу холода. Абсолютно комфортно себя чувствую.
- Сергей Рыжиков недавно пополнил тренерский штаб «Химок». Какие у него функции?
- Он полноценный помощник главного тренера. Нет каких-то определенных функций. Он помогает в тренировочном процессе. С голкиперами отдельно не работает. У нас уже есть в команде тренер по вратарям.
Елена Григорьевская
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