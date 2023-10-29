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Терехов: «Команда, которая ставит серьёзную задачу, не должна проигрывать» эксклюзив

29 Октября 2023 • 09:35 Комментировать
Химки
1:0
Динамо Махачкала

Защитник «Химок» Сергей Терехов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о турнирной ситуации своей команды, лидерстве «Краснодара» в РПЛ и холодной погоде.

- Как вы оцениваете нынешнее положение турнирное для «Химок» после 16 игр?

- Раз мы находимся на пятом месте, значит, на него наработали на данный момент. Не знаю, добрали мы где-то очки или нет, но место в турнирной таблице – это результат нашей работы. Это объективный показатель.

- «Химки» отстают от первого места всего на два очка. Хороший результат?

- Не думаю, учитывая, что задача у нас стоит – выйти в РПЛ с первого места. Поэтому надо еще больше работать, показывать максимум и добиваться результата.

- «Химки» дома здорово играют и не имеют поражений с 24 июля. Чем можно объяснить такую удачную домашнюю серию?

- Мы не обращаем на это внимание. Команда, которая ставит серьезную задачу, как у нас, не должна проигрывать. А дома нам проще, потому что болельщики помогают.

- Кого считаете на данный момент главным конкурентом «Химок» за выход в РПЛ?

- В таблицу вообще не смотрю. Только на игру «Химок». Даже не знаю, кто как играет. Зачем мне на кого-то смотреть? После 34 туров посмотрим, кто на каком месте будет находиться.

- Вы не представляете силу конкурентов, и как они играют?

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- Почему? Мы же при подготовке к матчам изучаем соперников. Смотрим видео, кто как действует.

- А за событиями в РПЛ следите?

- У нас на эти матчи накладываются тренировки и игры, так что пристально тоже не слежу. Смотрю что-то отрезками, не более, и то, когда есть свободное время и футбол показывают по телевизору. Но специально ничего не ищу, даже спутниковой тарелки у меня нет.

- Удивлены лидерству «Краснодара»?

- Не знаю, в чем феномен этой команды. Она показывает хороший футбол, поэтому и находится на первом месте.

- Сейчас погода в Москве холодная. Вчера выпал снег. Уже адаптировались?

- А что адаптироваться? Мы всю жизнь играем в такую погоду. Понятно, что в октябре-ноябре будет холодно и снежно. Так что ничего нового. Я легко переношу холода. Абсолютно комфортно себя чувствую.

- Сергей Рыжиков недавно пополнил тренерский штаб «Химок». Какие у него функции?

- Он полноценный помощник главного тренера. Нет каких-то определенных функций. Он помогает в тренировочном процессе. С голкиперами отдельно не работает. У нас уже есть в команде тренер по вратарям.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Терехов

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