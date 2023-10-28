Бердыев подвёл итоги матча против «Химок»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев высказался о поражении от подмосковных «Химок» в матче 16-го тура Первой лиги.

Специалист отметил, что соперник одержал заслуженную победу, с чем его можно и поздравить. Также он дал понять, что у команды есть определённые проблемы в нападении.

«Эта проблема существует, она у нас всегда была. Думаю, необходимо больше работать над созданием моментов. Ну и в группу игроков, считаю, нужно усиление — одного игрока нет, и уже тяжело», - приводит слова Бердыева «Матч ТВ».

Махачкалинский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги.