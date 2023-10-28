«Химки» дожали махачкалинское «Динамо» и реально включились в борьбу за выход в РПЛ

В одном из центральных матчей 16-го тура Мелбет-Первой лиги «Химки» принимали махачкалинское «Динамо», претендующее на единоличное лидерство по итогам дня. Поединок получился достаточно упорным, до 86-й минуты никто не мог размочить счет на табло, в итоге Равиль Нетфуллин вырвал победу для коллектива Андрея Талалаева - 1:0.

У команд в итоге четвертое место на двоих, они проигрывают соперникам со второй позиции один балл, и еще один - лидеру.