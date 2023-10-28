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Мелбет-Первая лига

«Химки» дожали махачкалинское «Динамо» и реально включились в борьбу за выход в РПЛ

28 Октября 2023 • 20:02 Комментировать
Химки
1:0
Динамо Махачкала

В одном из центральных матчей 16-го тура Мелбет-Первой лиги «Химки» принимали махачкалинское «Динамо», претендующее на единоличное лидерство по итогам дня. Поединок получился достаточно упорным, до 86-й минуты никто не мог размочить счет на табло, в итоге Равиль Нетфуллин вырвал победу для коллектива Андрея Талалаева - 1:0.

У команд в итоге четвертое место на двоих, они проигрывают соперникам со второй позиции один балл, и еще один - лидеру.

Протокол игры  
Химки1:0Динамо Махачкала
(1:0) Нетфуллин Равиль86'  
Обухов ИгорьГолубович ПетарВаратынов СергейИсаенко Олег 60' (Андраде Лео ( 60') Терехов СергейСтепанов ДанилКорян Аршак 80' (Садыгов Илья ( 80') Хосонов ХетагНетфуллин РавильМагомедов Бутта 90' (Скворцов Лев ( 90') Руденко Александр Александрович 90' (Панченко Кирилл ( 90')
Запасные: Берковский ИльяМелентиевич СтефанМитрюшкин АнтонМохаммад АмирАветисян ПетросВолков ЗахарГаврилов МаксимКасимов Тимур
Волк ДавидКагермазов Сослан  83'Храмцов МаксимКовачевич ВладимирШумахов ИдарАлибеков МуталипЮсупов Залимхан 55' (Магомедов Ражаб ( 55') Костюков Михаил 73' (Абдурагимов Рамазан ( 73') Сердеров Сердер  90'Глушков Никита СергеевичАбдуллахи Квари 78' (Сундуков Темиркан ( 78')
Запасные: Гошев ЕвгенийДжабраилов АбдулпашаОсокин ДенисСандрачук Александр
28 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Динамо Махачкала

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