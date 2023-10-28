«Химки» дожали махачкалинское «Динамо» и реально включились в борьбу за выход в РПЛ

В одном из центральных матчей 16-го тура Мелбет-Первой лиги «Химки» принимали махачкалинское «Динамо», претендующее на единоличное лидерство по итогам дня. Поединок получился достаточно упорным, до 86-й минуты никто не мог размочить счет на табло, в итоге Равиль Нетфуллин вырвал победу для коллектива Андрея Талалаева - 1:0.
У команд в итоге четвертое место на двоих, они проигрывают соперникам со второй позиции один балл, и еще один - лидеру.
Протокол игры
|(1:0) Нетфуллин Равиль86'
Обухов Игорь•Голубович Петар•Варатынов Сергей•Исаенко Олег60' (Андраде Лео (60') •Терехов Сергей•Степанов Данил•Корян Аршак80' (Садыгов Илья (80') •Хосонов Хетаг•Нетфуллин Равиль•Магомедов Бутта90' (Скворцов Лев (90') •Руденко Александр Александрович90' (Панченко Кирилл (90')
Волк Давид•Кагермазов Сослан• 83'Храмцов Максим•Ковачевич Владимир•Шумахов Идар•Алибеков Муталип•Юсупов Залимхан55' (Магомедов Ражаб (55') •Костюков Михаил73' (Абдурагимов Рамазан (73') •Сердеров Сердер• 90'Глушков Никита Сергеевич•Абдуллахи Квари78' (Сундуков Темиркан (78')
28 октября.
Бан пользователя