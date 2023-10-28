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​«Тюмень» нажала и додавила во втором тайме «Нефтехимик»

28 Октября 2023 • 19:18 Комментировать
Нефтехимик
0:2
Тюмень
окончен

В шестнадцатом туре второй лиги российского чемпионата «Тюмень» съездила в Нижнекамск, где обыграла местный «Нефтехимик». Оба гола были забиты в первой половине второго тайма - сперва отличился реализовавший пенальти Илья Порохов, а затем забил и Виталий Шиток.

Следующие два матча «Тюмень» проведет дома - сперва с «Соколом» пятого ноября, а затем с «Кубанью» двенадцатого ноября.

Протокол игры  
Нефтехимик0:2Тюмень
  54'Порохов Илья (0:1)
  69'Шитов Виталий (0:2)
Голубев АндрейЗорин БогданШоркин МаксимКахидзе АлександрКотов Павел  65'Джамилов СултанПетров Максим Вячеславович 65' (Котик Артём ( 65'  67') Кокоев Давид 73' (Морозов Кирилл ( 73') Денисов Роман 73' (Агалаков Владислав ( 73') Емельянов ДанилаПершин Матвей 65' (Галиулин Вагиз ( 65')
Запасные: Сагуткин ДаниилМарухин ВладимирЗириков НиколайЕщенко СергейТалалай Денис
Любаков ЕгорБем АлександрБайтуков РусланСиняк АнтонПеченкин НикитаШитов Виталий 87' (Балахонцев Никита ( 87') Коротаев Александр 68' (Маркелов Иван ( 68') Дружинин Игорь 79' (Шадрин Павел ( 79') Самойлов ДенисТатаринов Евгений 46' (Петров Михаил ( 46') Порохов Илья 79' (Кобялко Антон ( 79')
Запасные: Мырзаков КириллМилютин ВадимБолотов ЕвгенийСавин Андрей
28 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Тюмень

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Нефтехимик – Тюмень: прогноз и ставка на матч 28 октября Мелбет-Первой лиги
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