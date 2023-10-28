​«Тюмень» нажала и додавила во втором тайме «Нефтехимик»

В шестнадцатом туре второй лиги российского чемпионата «Тюмень» съездила в Нижнекамск, где обыграла местный «Нефтехимик». Оба гола были забиты в первой половине второго тайма - сперва отличился реализовавший пенальти Илья Порохов, а затем забил и Виталий Шиток.

Следующие два матча «Тюмень» проведет дома - сперва с «Соколом» пятого ноября, а затем с «Кубанью» двенадцатого ноября.