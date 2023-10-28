​«Тюмень» нажала и додавила во втором тайме «Нефтехимик»

В шестнадцатом туре второй лиги российского чемпионата «Тюмень» съездила в Нижнекамск, где обыграла местный «Нефтехимик». Оба гола были забиты в первой половине второго тайма - сперва отличился реализовавший пенальти Илья Порохов, а затем забил и Виталий Шиток.
Следующие два матча «Тюмень» проведет дома - сперва с «Соколом» пятого ноября, а затем с «Кубанью» двенадцатого ноября.
Протокол игры
|54'Порохов Илья (0:1)
|69'Шитов Виталий (0:2)
Голубев Андрей•Зорин Богдан•Шоркин Максим•Кахидзе Александр•Котов Павел• 65'Джамилов Султан•Петров Максим Вячеславович65' (Котик Артём (65') • 67'Кокоев Давид73' (Морозов Кирилл (73') •Денисов Роман73' (Агалаков Владислав (73') •Емельянов Данила•Першин Матвей65' (Галиулин Вагиз (65')
Любаков Егор•Бем Александр•Байтуков Руслан•Синяк Антон•Печенкин Никита•Шитов Виталий87' (Балахонцев Никита (87') •Коротаев Александр68' (Маркелов Иван (68') •Дружинин Игорь79' (Шадрин Павел (79') •Самойлов Денис•Татаринов Евгений46' (Петров Михаил (46') •Порохов Илья79' (Кобялко Антон (79')
28 октября.
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