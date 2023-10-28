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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» не удержал победу над «Кубанью» и в девятый раз сыграл вничью

28 Октября 2023 • 18:27 Комментировать
Кубань
2:2
Черноморец Нв

В 16-м туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» играла против любителей ничейных результатов (8) из «Черноморца». Гости дважды вели в первом тайме после ударов Ивана Маклакова и Владислава Руденко. У соперника отличился Богдан Рейхмен. После перерыва Оливье Кенфак вырвал для кубанцев ничью (2:2).

Команда из Краснодара идет на втором месте с конца, «Черноморец» - 15-й.

Протокол игры  
Кубань2:2Черноморец Нв
  8'Маклаков Иван (0:1)
(1:1) Рейхмен Богдан21'  
  39'Руденко Владислав (1:2)
(2:2) Кенфак Оливье57'  
Терновский ДмитрийБайрыев АзатВеденеев МаксимЖилов Ислам 68' (Левин Гаррик ( 68') Темников Иван  86'Мосейчук ИльяЧуперка Валерий 78' (Безденежных Игорь ( 78') Кенфак Оливье 68' (Смирнов Александр ( 68') Рейхмен БогданМахатадзе Георгий 46' (Абдоков Нури ( 46') Лаук Максим 59' (Грузнов Илья ( 59')
Запасные: Осипов ЕвгенийБакалюк НикитаКертанов КонстантинНестеренко ЮрийТаказов СосланСолоп Аркадий
Фролкин ДаниилМаклаков ИванГречкин АлексейФомин ДенисГараев ВикторАнтонов АнтонКоробов ДмитрийМагомедов ЗикрулаСаадуев Шамиль 59' (Будагян Юрий ( 59') Гурченко ДаниилРуденко Владислав 76' (Делькин Артём ( 76')
Запасные: Кириленко ВладиславАбакаров МагомедПанамарев НикитаКлимов НикитаКумбурович НиколаФилиппов МихаилКрасильниченко ОлегАдаев ВладиславХагур Руслан
28 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Черноморец Новороссийск

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