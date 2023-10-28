«Черноморец» не удержал победу над «Кубанью» и в девятый раз сыграл вничью

В 16-м туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» играла против любителей ничейных результатов (8) из «Черноморца». Гости дважды вели в первом тайме после ударов Ивана Маклакова и Владислава Руденко. У соперника отличился Богдан Рейхмен. После перерыва Оливье Кенфак вырвал для кубанцев ничью (2:2).

Команда из Краснодара идет на втором месте с конца, «Черноморец» - 15-й.