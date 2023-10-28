«Черноморец» не удержал победу над «Кубанью» и в девятый раз сыграл вничью

В 16-м туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» играла против любителей ничейных результатов (8) из «Черноморца». Гости дважды вели в первом тайме после ударов Ивана Маклакова и Владислава Руденко. У соперника отличился Богдан Рейхмен. После перерыва Оливье Кенфак вырвал для кубанцев ничью (2:2).
Команда из Краснодара идет на втором месте с конца, «Черноморец» - 15-й.
Протокол игры
|8'Маклаков Иван (0:1)
|(1:1) Рейхмен Богдан21'
|39'Руденко Владислав (1:2)
|(2:2) Кенфак Оливье57'
Терновский Дмитрий•Байрыев Азат•Веденеев Максим•Жилов Ислам68' (Левин Гаррик (68') •Темников Иван• 86'Мосейчук Илья•Чуперка Валерий78' (Безденежных Игорь (78') •Кенфак Оливье68' (Смирнов Александр (68') •Рейхмен Богдан•Махатадзе Георгий46' (Абдоков Нури (46') •Лаук Максим59' (Грузнов Илья (59')
Фролкин Даниил•Маклаков Иван•Гречкин Алексей•Фомин Денис•Гараев Виктор•Антонов Антон•Коробов Дмитрий•Магомедов Зикрула•Саадуев Шамиль59' (Будагян Юрий (59') •Гурченко Даниил•Руденко Владислав76' (Делькин Артём (76')
28 октября.
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