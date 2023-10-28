«Шинник» и «Торпедо» не определили сильнейшего

Середняки Мелбет-Первой лиги, «Шинник» и «Торпедо», бились за важные очки в 16-м туре. Георгий Гонгадзе посредине первого тайма подарил гостям надежду на победный результат, но на 79-й минуте Артём Самсонов забил мяч в ответ - 1:1.
Что «Шинник», что «Торпедо» редко побеждают осенью. Ярославцы делят девятое место, у противника на один балл больше.
Протокол игры
|23'Гонгадзе Георгий (0:1)
|(1:1) Самсонов Артём Сергеевич79'
Довбня Александр•Валиахметов Эдуард•Котин Никита•Шадринцев Дмитрий• 60'Емельянов Роман61' (Гузь Дмитрий (61') •Зинков Вячеслав•Самойлов Дмитрий61' (Соколов Игорь (61') •Алейников Василий 39'75' (Сухомлинов Данила (75'•Ставпец Александр90') •Самсонов Артём Сергеевич• 86'Рубцов Илья•Андреев Игорь
Бабурин Егор•Шевченко Глеб•Бородин Сергей Алексеевич•Журавлёв Юрий•Москвичёв Владимир83' (Орехов Александр (83') •Громыко Валерий 35'72' (Лебеденко Игорь (72') •Енин Иван•Рейна Йорди•Манелов Ираклий83' (Чурич Марио (83') •Гонгадзе Георгий72' (Стефанович Илья (72') •Полоз Дмитрий62' (Юзепчук Роман (62')
28 октября.
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