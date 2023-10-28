«Шинник» и «Торпедо» не определили сильнейшего

Середняки Мелбет-Первой лиги, «Шинник» и «Торпедо», бились за важные очки в 16-м туре. Георгий Гонгадзе посредине первого тайма подарил гостям надежду на победный результат, но на 79-й минуте Артём Самсонов забил мяч в ответ - 1:1.

Что «Шинник», что «Торпедо» редко побеждают осенью. Ярославцы делят девятое место, у противника на один балл больше.