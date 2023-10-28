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Мелбет-Первая лига

«Шинник» и «Торпедо» не определили сильнейшего

28 Октября 2023 • 18:04 Комментировать
Шинник
1:1
Торпедо Москва

Середняки Мелбет-Первой лиги, «Шинник» и «Торпедо», бились за важные очки в 16-м туре. Георгий Гонгадзе посредине первого тайма подарил гостям надежду на победный результат, но на 79-й минуте Артём Самсонов забил мяч в ответ - 1:1.

Что «Шинник», что «Торпедо» редко побеждают осенью. Ярославцы делят девятое место, у противника на один балл больше.

Протокол игры  
Шинник1:1Торпедо Москва
  23'Гонгадзе Георгий (0:1)
(1:1) Самсонов Артём Сергеевич79'  
Довбня АлександрВалиахметов ЭдуардКотин НикитаШадринцев Дмитрий  60'Емельянов Роман 61' (Гузь Дмитрий ( 61') Зинков ВячеславСамойлов Дмитрий 61' (Соколов Игорь ( 61') Алейников Василий  39' 75' (Сухомлинов Данила ( 75'Ставпец Александр 90') Самсонов Артём Сергеевич  86'Рубцов ИльяАндреев Игорь
Запасные: Вамбольт ДенисШишков РоманГащенков МихаилСемёнов Андрей ИгоревичМалыхин ДмитрийМалахов АртёмНизамутдинов ЭльдарКузнецов Павел
Бабурин ЕгорШевченко ГлебБородин Сергей АлексеевичЖуравлёв ЮрийМосквичёв Владимир 83' (Орехов Александр ( 83') Громыко Валерий  35' 72' (Лебеденко Игорь ( 72') Енин ИванРейна ЙордиМанелов Ираклий 83' (Чурич Марио ( 83') Гонгадзе Георгий 72' (Стефанович Илья ( 72') Полоз Дмитрий 62' (Юзепчук Роман ( 62')
Запасные: Усанов АлексейВолков МихаилКалугин НикитаЧервяков РусланИваньков Александр IIГорбунов Игорь
28 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Шинник

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