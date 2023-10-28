«Родина» забила четыре гола в гостях у «Волгаря»

После трёх матчей без побед «Родина» гостила у «Волгаря», набравшего ход, но всё же остающегося на дне таблицы Мелбет-Первой лиги. Столичная команда повела на четвертой минуте после гола с пенальти от Ивана Тимошенко, а вскоре Максим Турищев удвоил перевес. Во втором тайме Тимошенко оформил дубль, а Владислав Самко забил четвертый мяч на 90-й минуте.

«Родина» отдалилась от зоны вылета и делит девятое место, соперник остается последним.