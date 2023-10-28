«Родина» забила четыре гола в гостях у «Волгаря»

После трёх матчей без побед «Родина» гостила у «Волгаря», набравшего ход, но всё же остающегося на дне таблицы Мелбет-Первой лиги. Столичная команда повела на четвертой минуте после гола с пенальти от Ивана Тимошенко, а вскоре Максим Турищев удвоил перевес. Во втором тайме Тимошенко оформил дубль, а Владислав Самко забил четвертый мяч на 90-й минуте.
«Родина» отдалилась от зоны вылета и делит девятое место, соперник остается последним.
Протокол игры
|4'Тимошенко Иван (0:1)
|20'Турищев Максим (0:2)
|53'Тимошенко Иван (0:3)
|90'Самко Владислав (0:4)
Смирнов Олег•Прошкин Егор•Хомуха Иван•Шайхтдинов Дамир64' (Мартовой Даниил (64') •Шляков Евгений•Ткачук Денис46' (Фольмер Кирилл (46') •Полубояринов Данил26' (Ушатов Кирилл (26') •Маляров Никита26' (Смирнов Данила (26') •Клёнкин Данил•Лесников Дмитрий•Жамалетдинов Тимур64' (Гилязетдинов Артур (64')
Шакеров Ринат•Клещенко Александр•Кризан Митча•Плиев Заурбек• 1'Юдинцев Георгий88' (Самко Владислав (88') •Бакаев Солтмурад69' (Султонов Мухаммад (69') •Вачхольз Уэсли Ната•Гордюшенко Астемир88' (Безчаснюк Александр (88') •Дмитриев Олег•Турищев Максим77' (Камышев Илья (77') • 85'Тимошенко Иван69' (Насыров Исламжан (69')
Запасные: Кочиев Хетаг•Городовой Алексей
28 октября.
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