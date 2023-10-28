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Мелбет-Первая лига

«Родина» забила четыре гола в гостях у «Волгаря»

28 Октября 2023 • 18:02 Комментировать
Волгарь
0:4
Родина Москва

После трёх матчей без побед «Родина» гостила у «Волгаря», набравшего ход, но всё же остающегося на дне таблицы Мелбет-Первой лиги. Столичная команда повела на четвертой минуте после гола с пенальти от Ивана Тимошенко, а вскоре Максим Турищев удвоил перевес. Во втором тайме Тимошенко оформил дубль, а Владислав Самко забил четвертый мяч на 90-й минуте.

«Родина» отдалилась от зоны вылета и делит девятое место, соперник остается последним.

Протокол игры  
Волгарь0:4Родина Москва
  4'Тимошенко Иван (0:1)
  20'Турищев Максим (0:2)
  53'Тимошенко Иван (0:3)
  90'Самко Владислав (0:4)
Смирнов ОлегПрошкин ЕгорХомуха ИванШайхтдинов Дамир 64' (Мартовой Даниил ( 64') Шляков ЕвгенийТкачук Денис 46' (Фольмер Кирилл ( 46') Полубояринов Данил 26' (Ушатов Кирилл ( 26') Маляров Никита 26' (Смирнов Данила ( 26') Клёнкин ДанилЛесников ДмитрийЖамалетдинов Тимур 64' (Гилязетдинов Артур ( 64')
Запасные: Одоевский ДаниилАнисимов АндрейКосарев КириллЗуев Илья
Шакеров РинатКлещенко АлександрКризан МитчаПлиев Заурбек  1'Юдинцев Георгий 88' (Самко Владислав ( 88') Бакаев Солтмурад 69' (Султонов Мухаммад ( 69') Вачхольз Уэсли НатаГордюшенко Астемир 88' (Безчаснюк Александр ( 88') Дмитриев ОлегТурищев Максим 77' (Камышев Илья ( 77'  85') Тимошенко Иван 69' (Насыров Исламжан ( 69')
Запасные: Кочиев ХетагГородовой Алексей
28 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Родина Москва

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