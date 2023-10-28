«Акрон» возглавил Первую лигу, одолев «Сокол»

Не так давно «Сокол» шёл в группе лидеров Мелбет-Первой лиги, но серия неудачных результатов отбросила коллектив из Саратова в середину таблицы. А вот «Акрон» всё время идёт у вершины. В 16-м туре Мелбет-Первой лиги эти команды встретились между собой. Игра получилась малорезультативной, а ее судьбу решил голевой удар Ивана Чудина на 35-й минуте - 0:1.
«Акрон» с 30 очками подвинул «Аланию» с первого места, соперник делит 12-ю строчку.
Протокол игры
|35'Чудин Иван (0:1)
Косаревский Пётр•Молодцов Артём•Караев Максим82' (Югалдин Дмитрий (82') •Маньков Никита•Сериков Илья•Евдокимов Андрей•Абазов Астемир•Леонтьев Игорь58' (Турсунов Игорь (58') •Мальцев Михаил69' (Сасин Дмитрий (69') •Бабаев Владлен69' (Козловский Никита (69') •Ежков Данила 59'
Волков Сергей•Анджелкович Неманья•Бокоев Марат•Данилкин Егор•Погосов Артём71' (Галкин Владислав (71') • 72'Данилин Кирилл71' (Песегов Евгений (71') •Килин Антон•Азаров Владимир60' (Макаров Сергей (60') •Чудин Иван• 30'Савичев Константин•Эльдарушев Абу-Саид60' (Понсе Андрес (60') 74'
28 октября.
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