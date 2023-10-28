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Мелбет-Первая лига

«Акрон» возглавил Первую лигу, одолев «Сокол»

28 Октября 2023 • 15:52 Комментировать
Сокол
0:1
Акрон
окончен

Не так давно «Сокол» шёл в группе лидеров Мелбет-Первой лиги, но серия неудачных результатов отбросила коллектив из Саратова в середину таблицы. А вот «Акрон» всё время идёт у вершины. В 16-м туре Мелбет-Первой лиги эти команды встретились между собой. Игра получилась малорезультативной, а ее судьбу решил голевой удар Ивана Чудина на 35-й минуте - 0:1.

«Акрон» с 30 очками подвинул «Аланию» с первого места, соперник делит 12-ю строчку.

Протокол игры  
Сокол0:1Акрон
  35'Чудин Иван (0:1)
Косаревский ПётрМолодцов АртёмКараев Максим 82' (Югалдин Дмитрий ( 82') Маньков НикитаСериков ИльяЕвдокимов АндрейАбазов АстемирЛеонтьев Игорь 58' (Турсунов Игорь ( 58') Мальцев Михаил 69' (Сасин Дмитрий ( 69') Бабаев Владлен 69' (Козловский Никита ( 69') Ежков Данила  59'
Запасные: Казанцев ДанилПогосян АльбертОзманов ДавидФёдоров Артём
Волков СергейАнджелкович НеманьяБокоев МаратДанилкин ЕгорПогосов Артём 71' (Галкин Владислав ( 71'  72') Данилин Кирилл 71' (Песегов Евгений ( 71') Килин АнтонАзаров Владимир 60' (Макаров Сергей ( 60') Чудин Иван  30'Савичев КонстантинЭльдарушев Абу-Саид 60' (Понсе Андрес ( 60'  74')
Запасные: Апеков РусланХоджаниязов ДжамалдинСангаре ДэвидДимоски БоянКонюхов Вадим
28 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Акрон

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Сокол - Акрон: прогноз и ставка на матч 28 октября 2023 Мелбет-Первой лиги
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