«Акрон» возглавил Первую лигу, одолев «Сокол»

Не так давно «Сокол» шёл в группе лидеров Мелбет-Первой лиги, но серия неудачных результатов отбросила коллектив из Саратова в середину таблицы. А вот «Акрон» всё время идёт у вершины. В 16-м туре Мелбет-Первой лиги эти команды встретились между собой. Игра получилась малорезультативной, а ее судьбу решил голевой удар Ивана Чудина на 35-й минуте - 0:1.

«Акрон» с 30 очками подвинул «Аланию» с первого места, соперник делит 12-ю строчку.