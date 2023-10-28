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Мелбет-Первая лига

«Енисей» уверенно переиграл «КАМАЗ»

28 Октября 2023 • 13:28 Комментировать
Енисей
2:0
КАМАЗ

В 16-м туре Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал конкурентов из «КАМАЗа». Первый тайм прошёл без явных голевых моментов. Лишь на 66-й минуте был открыт счет после удара Максима Савельева. Под конец игры после подачи с правого фланга со штрафного Херман Феррейра здорово сыграл на дальней штанге и протолкнул мяч в сетку.

«Енисей» с 21 очком вышел на восьмое место, у противника на один балл меньше.

Протокол игры  
Енисей2:0КАМАЗ
(1:0) Савельев Максим66'  
(2:0) Феррейра Херман80'  
Антипин СтаниславБардыбахин Вячеслав 72' (Марков Николай ( 72') Феррейра ХерманСтежко Виталий  43'Масловский АлександрИванов ЕгорЛомакин АлександрРаздорских НикитаГлушков Никита Андреевич  55' 87' (Кичин Валерий ( 87') Канаплин Александр 63' (Савельев Максим ( 63') Окладников Андрей 63' (Капустянский Данил ( 63')
Запасные: Немченко АнатолийРебров ДмитрийЯрусов ДаниилКрашевский ЯрославХозин ВладимирЛогуа Ираклий
Анисимов АртурРатников Савелий 83' (Асылов Ильяс ( 83') Почивалин ВалерийГюрджан Артём 69' (Укомский Артемий ( 69') Пальцев ВалентинКуль РусланБорисенко Григорий 69' (Гаглоев Александр ( 69') Таликин ДамирФартуна Борис  36' 69' (Бадртдинов Ильнур ( 69') Кириллов Юрий 19' (Защепкин Роман ( 19') Горелов Павел  14'
Запасные: Воробьёв КириллСмирнов Алексей Сергеевич
28 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Енисей

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