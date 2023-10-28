«Енисей» уверенно переиграл «КАМАЗ»

В 16-м туре Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал конкурентов из «КАМАЗа». Первый тайм прошёл без явных голевых моментов. Лишь на 66-й минуте был открыт счет после удара Максима Савельева. Под конец игры после подачи с правого фланга со штрафного Херман Феррейра здорово сыграл на дальней штанге и протолкнул мяч в сетку.

«Енисей» с 21 очком вышел на восьмое место, у противника на один балл меньше.