«Енисей» уверенно переиграл «КАМАЗ»

В 16-м туре Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал конкурентов из «КАМАЗа». Первый тайм прошёл без явных голевых моментов. Лишь на 66-й минуте был открыт счет после удара Максима Савельева. Под конец игры после подачи с правого фланга со штрафного Херман Феррейра здорово сыграл на дальней штанге и протолкнул мяч в сетку.
«Енисей» с 21 очком вышел на восьмое место, у противника на один балл меньше.
Протокол игры
|(1:0) Савельев Максим66'
|(2:0) Феррейра Херман80'
Антипин Станислав•Бардыбахин Вячеслав72' (Марков Николай (72') •Феррейра Херман•Стежко Виталий• 43'Масловский Александр•Иванов Егор•Ломакин Александр•Раздорских Никита•Глушков Никита Андреевич 55'87' (Кичин Валерий (87') •Канаплин Александр63' (Савельев Максим (63') •Окладников Андрей63' (Капустянский Данил (63')
Анисимов Артур•Ратников Савелий83' (Асылов Ильяс (83') •Почивалин Валерий•Гюрджан Артём69' (Укомский Артемий (69') •Пальцев Валентин•Куль Руслан•Борисенко Григорий69' (Гаглоев Александр (69') •Таликин Дамир•Фартуна Борис 36'69' (Бадртдинов Ильнур (69') •Кириллов Юрий19' (Защепкин Роман (19') •Горелов Павел 14'
Запасные: Воробьёв Кирилл•Смирнов Алексей Сергеевич
28 октября.
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