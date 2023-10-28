Гендиректор тульского «Арсенала»: «Дела у клуба налаживаются»

Александр Зотов, который занимает пост генерального директора тульского «Арсенала», поведал о делах своего клуба.

«Дела налаживаются. Рисунок игры стабилизировался, состав тоже. В целом я доволен тем, как идёт работа. В общем, люди привыкают ко мне, а я к ним», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Зотов занял пост гендиректора тульского клуба в середине прошлого месяца.

По итогам 16 туров Мелбет-Первой лиги «Арсенал» набрал 23 балла и находится на шестой позиции в таблице. В последнем поединке тульский коллектив расписал мировую с владикавказской «Аланией».