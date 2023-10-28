«СКА-Хабаровск» был сильнее «Ленинградца»

Насыщенная субботняя программа 16-го тура Мелбет-Первой лиги открылась матчем во Владивостоке, где «СКА-Хабаровск» играл против «Ленинградца». Уже на четвёртой минуте у гостей получился безобразный пас назад, и Саид Алиев после резкого рывка в касание расстрелял ворота. Владислав Микушин отличился в ответ на 33-й минуте. Еще до перерыва дальневосточники снова вышли вперед, это Тимофей Шипунов забил свой дебютный гол несильным, но точным ударом метров с 17.

Хабаровчане набрали 21 очко и вышли на седьмую строчку, гости с 14 пунктами остаются в зоне вылета.