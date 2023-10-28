«СКА-Хабаровск» был сильнее «Ленинградца»

Насыщенная субботняя программа 16-го тура Мелбет-Первой лиги открылась матчем во Владивостоке, где «СКА-Хабаровск» играл против «Ленинградца». Уже на четвёртой минуте у гостей получился безобразный пас назад, и Саид Алиев после резкого рывка в касание расстрелял ворота. Владислав Микушин отличился в ответ на 33-й минуте. Еще до перерыва дальневосточники снова вышли вперед, это Тимофей Шипунов забил свой дебютный гол несильным, но точным ударом метров с 17.
Хабаровчане набрали 21 очко и вышли на седьмую строчку, гости с 14 пунктами остаются в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Алиев Саид4'
|33'Микушин Владислав (1:1)
|(2:1) Шипунов Тимофей41'
Сугробов Владимир•Кожемякин Олег•Никитин Андрей Владимирович•Покидышев Николай•Мусалов Магомед•Корнюшин Даниил•Симонян Артём•Бавин Юрий•Шипунов Тимофей•Подберёзкин Вячеслав77' (Петров Илья (77') •Алиев Саид64' (Цаллагов Дзамболат (64')
Зайцев Андрей•Микушин Владислав•Кудрявцев Роман12' (Булыгин Илья (12'•Соколов Даниил46') •Хитяев Андрей•Каптилов Валерий•Беляев Максим•Розманов Никита46' (Жиронкин Виталий (46') •Колесниченко Кирилл70' (Ильин Сергей (70') •Горулёв Виталий•Казаков Руслан•Бачинский Максим
28 октября.
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