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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» был сильнее «Ленинградца»

28 Октября 2023 • 08:55 Комментировать
СКА-Хабаровск
2:1
Ленинградец

Насыщенная субботняя программа 16-го тура Мелбет-Первой лиги открылась матчем во Владивостоке, где «СКА-Хабаровск» играл против «Ленинградца». Уже на четвёртой минуте у гостей получился безобразный пас назад, и Саид Алиев после резкого рывка в касание расстрелял ворота. Владислав Микушин отличился в ответ на 33-й минуте. Еще до перерыва дальневосточники снова вышли вперед, это Тимофей Шипунов забил свой дебютный гол несильным, но точным ударом метров с 17.

Хабаровчане набрали 21 очко и вышли на седьмую строчку, гости с 14 пунктами остаются в зоне вылета.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск2:1Ленинградец
(1:0) Алиев Саид4'  
  33'Микушин Владислав (1:1)
(2:1) Шипунов Тимофей41'  
Сугробов ВладимирКожемякин ОлегНикитин Андрей ВладимировичПокидышев НиколайМусалов МагомедКорнюшин ДаниилСимонян АртёмБавин ЮрийШипунов ТимофейПодберёзкин Вячеслав 77' (Петров Илья ( 77') Алиев Саид 64' (Цаллагов Дзамболат ( 64')
Запасные: Кутовой МаксимСосранов РустамКравцов ЗахарГонгапшев АльбекБыков АртёмБегун ДмитрийЯо Жан ШарльИмамов ИсламСтародуб ДмитрийРукас Томас
Зайцев АндрейМикушин ВладиславКудрявцев Роман 12' (Булыгин Илья ( 12'Соколов Даниил 46') Хитяев АндрейКаптилов ВалерийБеляев МаксимРозманов Никита 46' (Жиронкин Виталий ( 46') Колесниченко Кирилл 70' (Ильин Сергей ( 70') Горулёв ВиталийКазаков РусланБачинский Максим
Запасные: Шепелев ВладиславКарабашев НикитаСиротов ВладиславМорозов Никита
28 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Ленинградец

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