«СКА-Хабаровск» - «Ленинградец»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 16-м туре Мелбет-Первой лиги по футболу встречаются «СКА-Хабаровск» и «Ленинградец».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча СКА-Хабаровск - Ленинградец
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Протокол игры
|(1:0) Алиев Саид4'
Сугробов Владимир•Кожемякин Олег•Никитин Андрей Владимирович•Покидышев Николай•Мусалов Магомед•Корнюшин Даниил•Симонян Артём•Бавин Юрий•Шипунов Тимофей•Подберёзкин Вячеслав•Алиев Саид
Зайцев Андрей•Микушин Владислав•Кудрявцев Роман•Хитяев Андрей•Каптилов Валерий•Беляев Максим•Розманов Никита•Колесниченко Кирилл•Горулёв Виталий•Казаков Руслан•Бачинский Максим
28 октября.
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