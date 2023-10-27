«Алания» ушла от поражения в матче с «Арсеналом»

В стартовом матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги лидирующая «Алания» играла против специалистов по ничейным результатам из «Арсенала». Туляки выглядели достаточно неплохо и открыли счет в первом тайме, когда 10-й гол забил Джонатан Окоронкво. Ишхан Гелоян еще раз отправил мяч в сетку ворот фаворита, но судья зафиксировал вне игры. На 55-й минуте лидер отыгрался стараниями Ислама Машукова. В концовке Михаил Яковлев мог вырывать победу, но попал в штангу.

Ничейный результат позволил «Алании» с 29 очками выйти на чистое первое место, противник (23) остается шестым.