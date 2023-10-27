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Мелбет-Первая лига

«Алания» ушла от поражения в матче с «Арсеналом»

27 Октября 2023 • 18:28 Комментировать
Алания
1:1
Арсенал Тула

В стартовом матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги лидирующая «Алания» играла против специалистов по ничейным результатам из «Арсенала». Туляки выглядели достаточно неплохо и открыли счет в первом тайме, когда 10-й гол забил Джонатан Окоронкво. Ишхан Гелоян еще раз отправил мяч в сетку ворот фаворита, но судья зафиксировал вне игры. На 55-й минуте лидер отыгрался стараниями Ислама Машукова. В концовке Михаил Яковлев мог вырывать победу, но попал в штангу.

Ничейный результат позволил «Алании» с 29 очками выйти на чистое первое место, противник (23) остается шестым.

Протокол игры  
Алания1:1Арсенал Тула
  25'Окоронкво Джонатан Теофилус (0:1)
(1:1) Машуков Ислам55'  
Солдатенко РостиславПлиев КонстантинСухорученко Михаил  64'Засеев Азамат 69' (Норчаев Хусаин ( 69') Шавлохов ДавидЧочиев Алан 46' (Качмазов Сослан ( 46'  90') Хабалов Алан 46' (Царукян Валерий ( 46'  71') Гурциев Батраз 38' (Тарба Заур ( 38'  60') Машуков ИсламКротов ВячеславГиоргобиани Николай
Запасные: Бакаев МихаилБогиев БатразГаглоев ТарасХадарцев Батраз
Кокарев НикитаБотака-Иобома Эрвинг  64'Большаков КириллСуханов Артём Романович 35' (Быковский Илья ( 35') Лёвин ВладиславГелоян ИшханЯковлев Михаил 90' (Халназаров Рустам ( 90') Кайнов Максим  46'Попов Артём  19'Окоронкво Джонатан Теофилус 90' (Ндука Ифеани Давид ( 90') Туре Момо 46' (Барков Дмитрий ( 46')
Запасные: Денисов АлександрКоротков Александр IIЧерчесов СтаниславНижегородов КонстантинХабибов АнсорЛевашов МихаилПомерко Алексей
27 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Арсенал Тула

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