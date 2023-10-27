«Алания» ушла от поражения в матче с «Арсеналом»

В стартовом матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги лидирующая «Алания» играла против специалистов по ничейным результатам из «Арсенала». Туляки выглядели достаточно неплохо и открыли счет в первом тайме, когда 10-й гол забил Джонатан Окоронкво. Ишхан Гелоян еще раз отправил мяч в сетку ворот фаворита, но судья зафиксировал вне игры. На 55-й минуте лидер отыгрался стараниями Ислама Машукова. В концовке Михаил Яковлев мог вырывать победу, но попал в штангу.
Ничейный результат позволил «Алании» с 29 очками выйти на чистое первое место, противник (23) остается шестым.
Протокол игры
|25'Окоронкво Джонатан Теофилус (0:1)
|(1:1) Машуков Ислам55'
Солдатенко Ростислав•Плиев Константин•Сухорученко Михаил• 64'Засеев Азамат69' (Норчаев Хусаин (69') •Шавлохов Давид•Чочиев Алан46' (Качмазов Сослан (46') • 90'Хабалов Алан46' (Царукян Валерий (46') • 71'Гурциев Батраз38' (Тарба Заур (38') • 60'Машуков Ислам•Кротов Вячеслав•Гиоргобиани Николай
Кокарев Никита•Ботака-Иобома Эрвинг• 64'Большаков Кирилл•Суханов Артём Романович35' (Быковский Илья (35') •Лёвин Владислав•Гелоян Ишхан•Яковлев Михаил90' (Халназаров Рустам (90') •Кайнов Максим• 46'Попов Артём• 19'Окоронкво Джонатан Теофилус90' (Ндука Ифеани Давид (90') •Туре Момо46' (Барков Дмитрий (46')
27 октября.
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