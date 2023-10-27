«Шинник» проведёт благотворительную акцию на матче с «Торпедо»

БК PARI и «Шинник» проведут благотворительную акцию в рамках 16-го тура Мелбет-Первой лиги, когда ярославцам будет противостоять московское «Торпедо». Акция будет направлена на помощь 14-летней Кире Капрановой из Ярославля, у которой диагностирован острый лимфобластный лейкоз.

«За каждого фаната, который посетит игру «Шинника» с «Торпедо», будет перечислено 200 рублей в благотворительный фонд «Дети Ярославии» на лечение Киры», - говорится в социальных сетях клуба.

Поединок «Шинник» - «Торпедо» состоится 28 октября в Ярославле, начало – 16:00 по московскому времени.