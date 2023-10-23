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Мелбет-Первая лига

Президент «Торпедо» Савин заявил, что у Горлова есть шансы возглавить команду на постоянной основе

23 Октября 2023 • 17:07 Комментировать
Шинник
...
Торпедо Москва
28.10 16:00

Президент «Торпедо» Ярослав Савин оценил шансы исполняющего обязанности главного тренера команды Артёма Горлова занять пост наставника на постоянной основе.

«Мы максимально помогаем Артёму Сергеевичу, чтобы у него всё получилось. После игры в Ярославле будем принимать решение. Большие ли шансы у Горлова стать полноценным главным тренером? Всё зависит от него», — приводит слова Савина Metaratings.

Напомним, Горлов возглавил «Торпедо» в начале октября нынешнего года, сменив на этом посту испанского специалиста Жозепа Клотета. После 15 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «автозаводцы» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Горлов Ярослав Савин
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