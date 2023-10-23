Президент «Торпедо» Савин заявил, что у Горлова есть шансы возглавить команду на постоянной основе

Президент «Торпедо» Ярослав Савин оценил шансы исполняющего обязанности главного тренера команды Артёма Горлова занять пост наставника на постоянной основе.

«Мы максимально помогаем Артёму Сергеевичу, чтобы у него всё получилось. После игры в Ярославле будем принимать решение. Большие ли шансы у Горлова стать полноценным главным тренером? Всё зависит от него», — приводит слова Савина Metaratings.

Напомним, Горлов возглавил «Торпедо» в начале октября нынешнего года, сменив на этом посту испанского специалиста Жозепа Клотета. После 15 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «автозаводцы» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.