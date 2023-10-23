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Мелбет-Первая лига

Талалаев: «У «Химок» пропал голод»

23 Октября 2023 • 11:22 Комментировать
КАМАЗ
2:2
Химки

В 15-м туре Мелбет-Первой лиги «Химки» гостили у «КАМАЗа» и не довели матч до победы, хотя вели со счётом 2:0. В концовке два мяча у челнинцев забил защитник Валентин Пальцев.

Главный тренер подмосковной команды Андрей Талалаев отметил силу соперника, назвав его «боевитой команды», а также выразил уверенность, никому против «КАМАЗа» не будет легко.

- Радует то, что первые 60 минут мы играли в футбол и реализовали свои моменты. Но после замен футбол изменился, - приводят слова рулевого «Вести Подмосковья».

При этом Талалаев призвал задуматься игроков, которые вышли на замену и упустили победу. Также он недоволен тем, что «пропал голод» после семи поединков без поражений.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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