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Горлов рассказал, почему не играет Полоз

22 Октября 2023 • 22:45 Комментировать
Шинник
...
Торпедо Москва
28.10 16:00

И.о главного тренера московского «Торпедо» Артём Горлов рассказал, почему форвард его команды Дмитрий Полоз не сыграл в победном матче против «СКА-Хабаровска» (2:0). Знаменитый по игре за «Ростов» и «Зенит» нападающий остался на скамейке запасных.

«Связано в том числе с игровыми кондициями. Планировался на замену после часа игры, но среагировали на счет, изменили рисунок и не стали выпускать. Полоз сильно помогает, провел хороший матч с «Кубанью», - говорит тренер телеканалу «Матч ТВ».

Дмитрий Полоз перешёл в «Торпедо» летом в статусе свободного агента, однако так ещё и не забил за столичный клуб за 8 проведённых в его составе встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Дмитрий Полоз Артём Горлов
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