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Мелбет-Первая лига

Горлов: «По качеству игры много вопросов, к самодисциплине претензий нет»

22 Октября 2023 • 22:28 Комментировать
Торпедо Москва
2:0
СКА-Хабаровск

И.о. главного тренера столичного «Торпедо» Артём Горлов прокомментировал долгожданную победу для всех болельщиков «чёрно-белых». Напомним, воскресным вечером «автозаводцы» уверенно обыграли дома «СКА-Хабаровск» - 2:0. Отличились Игорь Горбунов и Георгий Гонгадзе.

«Всех с победой! По качеству игры вопросов много, но к самодисциплине претензий нет. Впереди тяжелая работа над сыгранностью команды, с характером и трудолюбием проблем у нас нет», - говорит Горлов для «Матч ТВ».

Напомним, что до сегодняшнего дня «Торпедо» не побеждало в официальных турнирах пять матчей подряд. Успех поднял москвичей на седьмое место турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги с 21 баллом.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Горлов
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