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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» прерывает серию неудач уверенной победой над «СКА-Хабаровском»

22 Октября 2023 • 21:33 Комментировать
Торпедо Москва
2:0
СКА-Хабаровск
окончен

Столичное «Торпедо» одном из последних матчей 15 тура Мелбет-Первой лиги добывает победу над «СКА-Хабаровском» и одерживает первый успех за четыре тура первенства.

Первый тайм голов нам не подарил. Несколько раз близки к открытию счёта были хозяева, но Громыко в моментах не хватало точности. У гостей гол «в раздевалку» мог оформить Мусалов, но не смог переиграть Бабурина.

Первый гол матча был оформлен во втором тайме. Орехов изящно поймал уходящий мяч в штрафной гостей и вырезал в касание передачу на Горбунова – тот головой расстрелял ворота Имамова.

Второй гол удался у «автозаводцев» не менее эпичным – Рейна после точнейшей передачи прорвался к штрафной гостей, но вместо того, чтобы пробить, выкатил сферу на свежего Гонгадзе – тот с правого фланга низом послал мяч в ворота хабаровчан. В итоге – 2:0 и первая победа «Торпедо» за четыре тура!

Протокол игры  
Торпедо Москва2:0СКА-Хабаровск
(1:0) Горбунов Игорь59'  
(2:0) Гонгадзе Георгий83'  
Бабурин ЕгорШевченко ГлебБородин Сергей АлексеевичЖуравлёв ЮрийГромыко Валерий  29' 80' (Москвичёв Владимир ( 80') Рейна Йорди  62' 88' (Иваньков Александр II ( 88') Орехов Александр 67' (Лебеденко Игорь ( 67') Енин ИванЮзепчук Роман  60'Горбунов Игорь 67' (Манелов Ираклий ( 67') Стефанович Илья 81' (Гонгадзе Георгий ( 81')
Запасные: Полоз ДмитрийУсанов АлексейЧурич МариоВолков МихаилКалугин НикитаЧервяков Руслан
Имамов ИсламНикитин Андрей ВладимировичПокидышев НиколайКорнюшин ДаниилКожемякин ОлегСимонян АртёмБавин Юрий 80' (Яо Жан Шарль ( 80') Петров ИльяБегун Дмитрий 33' (Шипунов Тимофей ( 33') Гонгапшев Альбек 33' (Мусалов Магомед ( 33'  57') Подберёзкин Вячеслав
Запасные: Кутовой МаксимСосранов РустамСавинов АндрейАлиев СаидБыков АртёмЦаллагов ДзамболатСугробов ВладимирРукас Томас
22 октября.

 

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Торпедо Москва СКА-Хабаровск
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