«Торпедо» прерывает серию неудач уверенной победой над «СКА-Хабаровском»

Столичное «Торпедо» одном из последних матчей 15 тура Мелбет-Первой лиги добывает победу над «СКА-Хабаровском» и одерживает первый успех за четыре тура первенства.

Первый тайм голов нам не подарил. Несколько раз близки к открытию счёта были хозяева, но Громыко в моментах не хватало точности. У гостей гол «в раздевалку» мог оформить Мусалов, но не смог переиграть Бабурина.

Первый гол матча был оформлен во втором тайме. Орехов изящно поймал уходящий мяч в штрафной гостей и вырезал в касание передачу на Горбунова – тот головой расстрелял ворота Имамова.

Второй гол удался у «автозаводцев» не менее эпичным – Рейна после точнейшей передачи прорвался к штрафной гостей, но вместо того, чтобы пробить, выкатил сферу на свежего Гонгадзе – тот с правого фланга низом послал мяч в ворота хабаровчан. В итоге – 2:0 и первая победа «Торпедо» за четыре тура!