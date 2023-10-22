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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» вырвал победу в матче с «Кубанью»

22 Октября 2023 • 19:58 Комментировать
Арсенал Тула
3:1
Кубань
окончен

В 15-м туре Мелбет-Первой лиги «Арсенал» играл против «Кубани», идущей на дне таблицы. Несмотря на разницу в статусе команд, встреча получилась боевой. Анатолий Макаров отличился на шестой минуте, но гости быстро отыгралась стараниями Нури Абдокова. Только на последних минутах Дмитрий Барков забил с игры, а Джонатан Окоронкво - с пенальти.

Победа 3:1 вывела туляков на шестое место.

Протокол игры  
Арсенал Тула3:1Кубань
(1:0) Макаров Анатолий6'  
  19'Абдоков Нури (1:1)
(2:1) Барков Дмитрий86'  
(3:1) Окоронкво Джонатан Теофилус89'  
Кокарев НикитаНижегородов Константин 77' (Большаков Кирилл ( 77') Коротков Александр IIЛёвин ВладиславБотака-Иобома ЭрвингПопов АртёмКайнов МаксимМакаров Анатолий  23'Ткачёв Сергей  58' 64' (Барков Дмитрий ( 64') Гелоян ИшханОкоронкво Джонатан Теофилус
Запасные: Денисов АлександрХалназаров РустамЯковлев МихаилБыковский ИльяЧерчесов СтаниславХабибов АнсорЛевашов МихаилСуханов Артём РомановичПомерко АлексейНдука Ифеани Давид
Смирнов АлександрНестеренко ЮрийБайрыев АзатВеденеев МаксимБезденежных Игорь 46' (Чуперка Валерий ( 46') Фаттахов Ленар  89'Абдоков Нури 71' (Бакалюк Никита ( 71') Мосейчук ИльяШарипов Альберт  48' 68' (Кертанов Константин ( 68') Рейхмен Богдан 46' (Левин Гаррик ( 46') Грузнов Илья 87' (Лаук Максим ( 87')
Запасные: Осипов ЕвгенийТемников ИванТерновский ДмитрийТаказов СосланКенфак ОливьеЖилов Ислам
22 октября.

 

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Кубань Арсенал Тула
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