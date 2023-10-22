«Арсенал» вырвал победу в матче с «Кубанью»

В 15-м туре Мелбет-Первой лиги «Арсенал» играл против «Кубани», идущей на дне таблицы. Несмотря на разницу в статусе команд, встреча получилась боевой. Анатолий Макаров отличился на шестой минуте, но гости быстро отыгралась стараниями Нури Абдокова. Только на последних минутах Дмитрий Барков забил с игры, а Джонатан Окоронкво - с пенальти.

Победа 3:1 вывела туляков на шестое место.