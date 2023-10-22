«Арсенал» вырвал победу в матче с «Кубанью»

В 15-м туре Мелбет-Первой лиги «Арсенал» играл против «Кубани», идущей на дне таблицы. Несмотря на разницу в статусе команд, встреча получилась боевой. Анатолий Макаров отличился на шестой минуте, но гости быстро отыгралась стараниями Нури Абдокова. Только на последних минутах Дмитрий Барков забил с игры, а Джонатан Окоронкво - с пенальти.
Победа 3:1 вывела туляков на шестое место.
Протокол игры
|(1:0) Макаров Анатолий6'
|19'Абдоков Нури (1:1)
|(2:1) Барков Дмитрий86'
|(3:1) Окоронкво Джонатан Теофилус89'
Кокарев Никита•Нижегородов Константин77' (Большаков Кирилл (77') •Коротков Александр II•Лёвин Владислав•Ботака-Иобома Эрвинг•Попов Артём•Кайнов Максим•Макаров Анатолий• 23'Ткачёв Сергей 58'64' (Барков Дмитрий (64') •Гелоян Ишхан•Окоронкво Джонатан Теофилус
Смирнов Александр•Нестеренко Юрий•Байрыев Азат•Веденеев Максим•Безденежных Игорь46' (Чуперка Валерий (46') •Фаттахов Ленар• 89'Абдоков Нури71' (Бакалюк Никита (71') •Мосейчук Илья•Шарипов Альберт 48'68' (Кертанов Константин (68') •Рейхмен Богдан46' (Левин Гаррик (46') •Грузнов Илья87' (Лаук Максим (87')
22 октября.
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