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Мелбет-Первая лига

«Ленинградец» остался в зоне вылета, проиграв «Нефтехимику»

22 Октября 2023 • 19:57 Комментировать
Ленинградец
1:2
Нефтехимик
окончен

В очередном матче 15-го игрового дня в Мелбет-Первой лиги «Ленинградец» играл против соседей по таблице из «Нефтехимика». Первый час игры не подарил болельщикам голевых фрагментов. Матвей Першин за 15 минут оформил дубль, на что соперник ответил мячом Эдуарда Суханова на 90-й минуте.

«Нефтехимик» победил со счетом 2:1 и вышел на 10-е место, хозяева поля же остались в зоне вылета.

Протокол игры  
Ленинградец1:2Нефтехимик
  60'Першин Матвей (0:1)
  75'Першин Матвей (0:2)
(1:2) Суханов Эдуард90'  
Зайцев АндрейКудрявцев РоманМикушин Владислав 66' (Жиронкин Виталий ( 66') Беляев МаксимКаптилов ВалерийХитяев АндрейСуханов ЭдуардШепелев Владислав  6' 23' (Горулёв Виталий ( 23') Розманов Никита 66' (Казаков Руслан ( 66') Колесниченко КириллМаркин Михаил  42' 46' (Бачинский Максим ( 46')
Запасные: Левин МаксимКарабашев НикитаБулыгин ИльяСоколов ДаниилСиротов ВладиславМорозов НикитаОртяшов МаксимСмирнов Егор
Голубев АндрейБердников АлексейСитдиков Марат 84' (Галиулин Вагиз ( 84') Котов Павел 81' (Кахидзе Александр ( 81') Зорин БогданШоркин МаксимПетров Максим ВячеславовичДжамилов Султан 81' (Талалай Денис ( 81') Кокоев Давид 59' (Першин Матвей ( 59') Денисов РоманКотик Артём 59' (Емельянов Данила ( 59')
Запасные: Сагуткин ДаниилАгалаков ВладиславЕщенко СергейМорозов Кирилл
22 октября.

 

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Нефтехимик Ленинградец
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