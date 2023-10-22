«Ленинградец» остался в зоне вылета, проиграв «Нефтехимику»

В очередном матче 15-го игрового дня в Мелбет-Первой лиги «Ленинградец» играл против соседей по таблице из «Нефтехимика». Первый час игры не подарил болельщикам голевых фрагментов. Матвей Першин за 15 минут оформил дубль, на что соперник ответил мячом Эдуарда Суханова на 90-й минуте.

«Нефтехимик» победил со счетом 2:1 и вышел на 10-е место, хозяева поля же остались в зоне вылета.