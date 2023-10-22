«Ленинградец» остался в зоне вылета, проиграв «Нефтехимику»

В очередном матче 15-го игрового дня в Мелбет-Первой лиги «Ленинградец» играл против соседей по таблице из «Нефтехимика». Первый час игры не подарил болельщикам голевых фрагментов. Матвей Першин за 15 минут оформил дубль, на что соперник ответил мячом Эдуарда Суханова на 90-й минуте.
«Нефтехимик» победил со счетом 2:1 и вышел на 10-е место, хозяева поля же остались в зоне вылета.
Протокол игры
|60'Першин Матвей (0:1)
|75'Першин Матвей (0:2)
|(1:2) Суханов Эдуард90'
Зайцев Андрей•Кудрявцев Роман•Микушин Владислав66' (Жиронкин Виталий (66') •Беляев Максим•Каптилов Валерий•Хитяев Андрей•Суханов Эдуард•Шепелев Владислав 6'23' (Горулёв Виталий (23') •Розманов Никита66' (Казаков Руслан (66') •Колесниченко Кирилл•Маркин Михаил 42'46' (Бачинский Максим (46')
Голубев Андрей•Бердников Алексей•Ситдиков Марат84' (Галиулин Вагиз (84') •Котов Павел81' (Кахидзе Александр (81') •Зорин Богдан•Шоркин Максим•Петров Максим Вячеславович•Джамилов Султан81' (Талалай Денис (81') •Кокоев Давид59' (Першин Матвей (59') •Денисов Роман•Котик Артём59' (Емельянов Данила (59')
22 октября.
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