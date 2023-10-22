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Мелбет-Первая лига

«Тюмень» обыграла «Черноморец» и ворвалась в тройку

22 Октября 2023 • 19:18 Комментировать
Черноморец Нв
0:1
Тюмень

В очередном матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги «Черноморец» принимал «Тюмень». Противостояние получилось малорезультативным, единственный, он же победный гол, в активе Виталия Шитова.

Гости победили со счетом 1:0 и вырвались на третье место в таблице. Соперник делит 13-ю строчку.

Протокол игры  
Черноморец Нв0:1Тюмень
  70'Шитов Виталий (0:1)
Фролкин ДаниилФомин ДенисХагур Руслан  52'Красильниченко Олег 76' (Саадуев Шамиль ( 76') Кириленко Владислав 76' (Маклаков Иван ( 76') Кумбурович Никола  79'Антонов АнтонКлимов НикитаПанамарев Никита 60' (Гурченко Даниил ( 60'  84') Будагян Юрий 60' (Абакаров Магомед ( 60') Делькин Артём
Запасные: Магомедов ЗикрулаГараев ВикторБасыров СтаниславТюрин МатвейФилиппов МихаилАдаев Владислав
Любаков ЕгорБайтуков РусланПеченкин НикитаСиняк Антон  90'Бем АлександрСамойлов Денис  88'Дружинин Игорь 62' (Болотов Евгений ( 62'  79') Шитов Виталий 85' (Касаткин Никита ( 85') Балахонцев Никита 46' (Коротаев Александр ( 46') Татаринов Евгений 62' (Шадрин Павел ( 62') Порохов Илья 86' (Кобялко Антон ( 86')
Запасные: Петров МихаилМилютин ВадимСавин АндрейМаркелов Иван
22 октября.

 

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Тюмень Черноморец Новороссийск
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