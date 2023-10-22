«Тюмень» обыграла «Черноморец» и ворвалась в тройку

В очередном матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги «Черноморец» принимал «Тюмень». Противостояние получилось малорезультативным, единственный, он же победный гол, в активе Виталия Шитова.
Гости победили со счетом 1:0 и вырвались на третье место в таблице. Соперник делит 13-ю строчку.
Протокол игры
|70'Шитов Виталий (0:1)
Фролкин Даниил•Фомин Денис•Хагур Руслан• 52'Красильниченко Олег76' (Саадуев Шамиль (76') •Кириленко Владислав76' (Маклаков Иван (76') •Кумбурович Никола• 79'Антонов Антон•Климов Никита•Панамарев Никита60' (Гурченко Даниил (60') • 84'Будагян Юрий60' (Абакаров Магомед (60') •Делькин Артём
Любаков Егор•Байтуков Руслан•Печенкин Никита•Синяк Антон• 90'Бем Александр•Самойлов Денис• 88'Дружинин Игорь62' (Болотов Евгений (62') • 79'Шитов Виталий85' (Касаткин Никита (85') •Балахонцев Никита46' (Коротаев Александр (46') •Татаринов Евгений62' (Шадрин Павел (62') •Порохов Илья86' (Кобялко Антон (86')
Запасные: Петров Михаил•Милютин Вадим•Савин Андрей•Маркелов Иван
22 октября.
Бан пользователя