«Алания» проиграла главному аутсайдеру

В 15-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» гостила у «Волгаря». Первый тайм получился очень интересным и событийным. Несколько опасных моментов в дебюте встречи испортили офсайды, голкиперы здорово трудились в рамке, а порой мяч едва-едва разминался со штангами. Ключевым моментом стала грубая ошибка голкипера «Алании», который в простой ситуации вынес мяч на Данила Клёнкина, который сблизился с воротами и метко пробил - 1:0. Георгий Натабашвили исправился в следующей атаке, парировав удар Дмитрия Лесникова, который оказался с ним один на один. После перерыва не осталось и следа от авантюрного футбола. «Алания» вполне могла сравнять счет во время штурма, но из пустых ворот вынес мяч Дамир Шайхтдинов.

Команда из Владикавказа остается лидером, соперник делит последнее место.