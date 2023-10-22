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Мелбет-Первая лига

«Алания» проиграла главному аутсайдеру

22 Октября 2023 • 18:01 Комментировать
Волгарь
1:0
Алания

В 15-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» гостила у «Волгаря». Первый тайм получился очень интересным и событийным. Несколько опасных моментов в дебюте встречи испортили офсайды, голкиперы здорово трудились в рамке, а порой мяч едва-едва разминался со штангами. Ключевым моментом стала грубая ошибка голкипера «Алании», который в простой ситуации вынес мяч на Данила Клёнкина, который сблизился с воротами и метко пробил - 1:0. Георгий Натабашвили исправился в следующей атаке, парировав удар Дмитрия Лесникова, который оказался с ним один на один. После перерыва не осталось и следа от авантюрного футбола. «Алания» вполне могла сравнять счет во время штурма, но из пустых ворот вынес мяч Дамир Шайхтдинов.

Команда из Владикавказа остается лидером, соперник делит последнее место.

Протокол игры  
Волгарь1:0Алания
(1:0) Клёнкин Данил34'  
Смирнов ОлегШляков ЕвгенийШайхтдинов ДамирПрошкин ЕгорХомуха ИванКлёнкин Данил 90' (Гилязетдинов Артур ( 90') Маляров Никита 79' (Анисимов Андрей ( 79') Ткачук Денис 90' (Фольмер Кирилл ( 90') Ушатов КириллЖамалетдинов ТимурЛесников Дмитрий 82' (Полубояринов Данил ( 82')
Запасные: Рыбиков НиколайПушкарёв ДенисМартовой ДаниилКосарев КириллЗуев Илья
Натабашвили ГеоргийСухорученко МихаилШавлохов Давид  38'Плиев КонстантинЦарукян Валерий 85' (Норчаев Хусаин ( 85') Чочиев Алан 84' (Засеев Азамат ( 84') Тарба Заур 90' (Дауров Руслан ( 90') Хабалов Алан  68' 78' (Кобесов Давид ( 78') Гиоргобиани НиколайКротов ВячеславГурциев Батраз 78' (Машуков Ислам ( 78')
Запасные: Солдатенко РостиславБакаев МихаилКарасёв АртёмГаглоев Тарас
22 октября.

 

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