«Химки» упустили перевес в два гола в конце матча с «КАМАЗом»

Набравшие ход «Химки» в 15-м туре Мелбет-Первой лиги гостили у середняков из «КАМАЗа». Челнинцы в итоге ничего не смогли противопоставить одному из фаворитов. На 39-й минуте счет открыл Александр Руденко. На 60-й минуте перевес гостей удвоил Бутта Магомедов, зарядив в девятку - 0:2. Под конец игры Валентин Пальцев внес интригу своим голом. Спустя 4 минуты он вовсе оформил дубль - 2:2.
«Химки» вышли на чистое третье место с отставанием от лидера в три очка. «КАМАЗ» делит шестую строчку.
Протокол игры
|39'Руденко Александр Александрович (0:1)
|59'Магомедов Бутта (0:2)
|(1:2) Пальцев Валентин81'
|(2:2) Пальцев Валентин85'
Анисимов Артур•Ратников Савелий 45'77' (Асылов Ильяс (77') •Почивалин Валерий• 56'Гюрджан Артём•Пальцев Валентин• 86'Куль Руслан•Таликин Дамир86' (Защепкин Роман (86') •Фартуна Борис63' (Гаглоев Александр (63') •Кириллов Юрий•Бадртдинов Ильнур77' (Борисенко Григорий (77') •Укомский Артемий77' (Горелов Павел (77')
Обухов Игорь•Андраде Лео•Степанов Данил•Варатынов Сергей•Исаенко Олег•Терехов Сергей•Магомедов Бутта66' (Берковский Илья (66') • 71'Кулишев Артём26' (Мохаммад Амир (26') •Нетфуллин Равиль•Хосонов Хетаг•Руденко Александр Александрович66' (Архипов Артём (66')
Запасные: Корян Аршак
Запасные: (Скворцов Лев (86') •Садыгов Илья•Панченко Кирилл•Митрюшкин Антон•Волков Захар•Гаврилов Максим•Касимов Тимур
22 октября.
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