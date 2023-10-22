«Химки» упустили перевес в два гола в конце матча с «КАМАЗом»

Набравшие ход «Химки» в 15-м туре Мелбет-Первой лиги гостили у середняков из «КАМАЗа». Челнинцы в итоге ничего не смогли противопоставить одному из фаворитов. На 39-й минуте счет открыл Александр Руденко. На 60-й минуте перевес гостей удвоил Бутта Магомедов, зарядив в девятку - 0:2. Под конец игры Валентин Пальцев внес интригу своим голом. Спустя 4 минуты он вовсе оформил дубль - 2:2.

«Химки» вышли на чистое третье место с отставанием от лидера в три очка. «КАМАЗ» делит шестую строчку.