Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Химки» упустили перевес в два гола в конце матча с «КАМАЗом»

22 Октября 2023 • 18:00 Комментировать
КАМАЗ
2:2
Химки

Набравшие ход «Химки» в 15-м туре Мелбет-Первой лиги гостили у середняков из «КАМАЗа». Челнинцы в итоге ничего не смогли противопоставить одному из фаворитов. На 39-й минуте счет открыл Александр Руденко. На 60-й минуте перевес гостей удвоил Бутта Магомедов, зарядив в девятку - 0:2. Под конец игры Валентин Пальцев внес интригу своим голом. Спустя 4 минуты он вовсе оформил дубль - 2:2.

«Химки» вышли на чистое третье место с отставанием от лидера  в три очка. «КАМАЗ» делит шестую строчку.

Протокол игры  
КАМАЗ2:2Химки
  39'Руденко Александр Александрович (0:1)
  59'Магомедов Бутта (0:2)
(1:2) Пальцев Валентин81'  
(2:2) Пальцев Валентин85'  
Анисимов АртурРатников Савелий  45' 77' (Асылов Ильяс ( 77') Почивалин Валерий  56'Гюрджан АртёмПальцев Валентин  86'Куль РусланТаликин Дамир 86' (Защепкин Роман ( 86') Фартуна Борис 63' (Гаглоев Александр ( 63') Кириллов ЮрийБадртдинов Ильнур 77' (Борисенко Григорий ( 77') Укомский Артемий 77' (Горелов Павел ( 77')
Запасные: Аюкин РусланВоробьёв КириллСмирнов Алексей Сергеевич
Обухов ИгорьАндраде ЛеоСтепанов ДанилВаратынов СергейИсаенко ОлегТерехов СергейМагомедов Бутта 66' (Берковский Илья ( 66'  71') Кулишев Артём 26' (Мохаммад Амир ( 26') Нетфуллин РавильХосонов ХетагРуденко Александр Александрович 66' (Архипов Артём ( 66')
Запасные: Корян Аршак
Запасные: (Скворцов Лев ( 86') Садыгов ИльяПанченко КириллМитрюшкин АнтонВолков ЗахарГаврилов МаксимКасимов Тимур
22 октября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Камаз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
КАМАЗ КАМАЗ
Химки Химки
2
2
3.40 3.30 2.15
Видео
Окончен
Волгарь Волгарь
Алания Алания
1
0
3.95 3.25 2.00
Видео
Окончен
Черноморец Нв Черноморец Нв
Тюмень Тюмень
0
1
2.41 3.00 3.25
Видео
Перерыв
Ленинградец Ленинградец
Нефтехимик Нефтехимик
0
0
2.70 3.05 2.70
Видео
Перерыв
Арсенал Тула Арсенал Тула
Кубань Кубань
1
1
1.87 3.30 4.30
Видео
22.10.23 в 19:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
2.05 3.25 3.65
Видео
23.10.23 в 16:30
Акрон Акрон
Шинник Шинник
1.94 3.35 3.90
Видео
23.10.23 в 19:30
Родина Москва Родина Москва
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.55 3.20 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
18:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» проиграла главному аутсайдеру
18:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» упустили перевес в два гола в конце матча с «КАМАЗом»
12:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» и «Сокол» забили 8 голов на двоих
21 Октября
14:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
В воскресенье хабаровский СКА сыграет против «Торпедо»
19 Октября
21:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» обыграл «Шинник» впервые за три года
21:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев рассказал о негласном правиле в «Химках»
20:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев: Если мои ребята из «Сокола» проиграют сборной Медиалиги, то могут в клуб не возвращаться
19:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Голкипера «Енисея» дисквалифицировали за атаку болбоя
19:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Губернатор рассказал, что случилось со стадионом «СКА-Хабаровска»
10:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов: «Готов играть за сборную России - это большая честь»
09:19 · Кубок России
Нетфуллин: «Мы знали, как будет действовать «Уфа»
07:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «Химки» хотят доминировать над любым соперником»
18 Октября
19:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Исаенко: Многих пугает, что Талалаев очень строгий и требовательный
18:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов рассказал о главной задаче махачкалинского «Динамо»
17 Октября
20:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов - о махачкалинском «Динамо»: «Бердыев и Гаджиев двигают футбол»
Все новости
Рекомендуем