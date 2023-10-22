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Мелбет-Первая лига

«Енисей» и «Сокол» забили 8 голов на двоих

22 Октября 2023 • 12:04 Комментировать
Енисей
5:3
Сокол

15-й тур Мелбет-Первой лиги стартовал матчем «Енисей» - «Сокол». Игра началась с града голов в ворота гостей, и к 35-й минуте счет стал 4:0. Под конец встречи вернулась интрига, так как начали забивать и футболисты из Саратова. В итоге 5:3.

«Сокол» продолжает делить седьмое место с 19 очками, у противника на одно очко меньше.

Протокол игры  
Енисей5:3Сокол
(1:0) Окладников Андрей13'  
(2:0) Окладников Андрей18'  
(3:0) Масловский Александр32'  
(4:0) Ломакин Александр35'  
  45'Ежков Данила (4:1)
(5:1) Окладников Андрей57'  
  67'Бабаев Владлен (5:2)
  78'Ежков Данила (5:3)
Ярусов ДаниилСтежко ВиталийКрашевский ЯрославМасловский АлександрМарков Николай 61' (Капустянский Данил ( 61') Ломакин АлександрЛанин Олег 77' (Немченко Анатолий ( 77') Иванов ЕгорРаздорских Никита 70' (Канаплин Александр ( 70') Глушков Никита Андреевич 61' (Ужгин Матвей ( 61') Окладников Андрей 61' (Савельев Максим ( 61')
Запасные: Ребров ДмитрийХозин ВладимирЛогуа Ираклий
Фёдоров Артём 46' (Косаревский Пётр ( 46'  68') Сериков ИльяМолодцов Артём 75' (Озманов Давид ( 75') Евдокимов АндрейКараев МаксимКазанцев Данил 58' (Леонтьев Игорь ( 58') Мальцев Михаил 75' (Маньков Никита ( 75') Козловский Никита 46'Бабаев ВладленТурсунов ИгорьЕжков Данила
Запасные: Погосян АльбертАбазов АстемирМорозов Владислав
22 октября.

 

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