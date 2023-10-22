«Енисей» и «Сокол» забили 8 голов на двоих

15-й тур Мелбет-Первой лиги стартовал матчем «Енисей» - «Сокол». Игра началась с града голов в ворота гостей, и к 35-й минуте счет стал 4:0. Под конец встречи вернулась интрига, так как начали забивать и футболисты из Саратова. В итоге 5:3.

«Сокол» продолжает делить седьмое место с 19 очками, у противника на одно очко меньше.