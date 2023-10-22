«Енисей» и «Сокол» забили 8 голов на двоих

15-й тур Мелбет-Первой лиги стартовал матчем «Енисей» - «Сокол». Игра началась с града голов в ворота гостей, и к 35-й минуте счет стал 4:0. Под конец встречи вернулась интрига, так как начали забивать и футболисты из Саратова. В итоге 5:3.
«Сокол» продолжает делить седьмое место с 19 очками, у противника на одно очко меньше.
Протокол игры
|(1:0) Окладников Андрей13'
|(2:0) Окладников Андрей18'
|(3:0) Масловский Александр32'
|(4:0) Ломакин Александр35'
|45'Ежков Данила (4:1)
|(5:1) Окладников Андрей57'
|67'Бабаев Владлен (5:2)
|78'Ежков Данила (5:3)
Ярусов Даниил•Стежко Виталий•Крашевский Ярослав•Масловский Александр•Марков Николай61' (Капустянский Данил (61') •Ломакин Александр•Ланин Олег77' (Немченко Анатолий (77') •Иванов Егор•Раздорских Никита70' (Канаплин Александр (70') •Глушков Никита Андреевич61' (Ужгин Матвей (61') •Окладников Андрей61' (Савельев Максим (61')
Запасные: Ребров Дмитрий•Хозин Владимир•Логуа Ираклий
Фёдоров Артём46' (Косаревский Пётр (46') • 68'Сериков Илья•Молодцов Артём75' (Озманов Давид (75') •Евдокимов Андрей•Караев Максим•Казанцев Данил58' (Леонтьев Игорь (58') •Мальцев Михаил75' (Маньков Никита (75') •Козловский Никита46'•Бабаев Владлен•Турсунов Игорь•Ежков Данила
Запасные: Погосян Альберт•Абазов Астемир•Морозов Владислав
22 октября.
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