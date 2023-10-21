В воскресенье хабаровский СКА сыграет против «Торпедо»

В воскресенье хабаровский СКА проведёт выездной матчи Мелбет-Первой лиги против «Торпедо». Игра состоится в подмосковных Химках.

«Автозаводцы» неудачно проводят последние матчи и взяли только одно очко из потенциальных 12. У соперника также есть неважная серия - на выезде сплошь поражения и ничья с «Родиной» еще в августе.

«Торпедо» было сильнее дальневосточников в 12 матчах из 19, соперник праздновал успех лишь дважды.

Завтра игра начнется в 19:30 мск (2:30 по Хабаровску). Ее покажут на сайте «Матч ТВ», а также на сервисах «VK Видео» и «Кинопоиск». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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