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«Акрон» обыграл «Шинник» впервые за три года

19 Октября 2023 • 21:54 Комментировать
Акрон
...
Шинник
23.10 16:30

«Акрон» не смог обыграть ярославский «Шинник» на протяжении почти трёх лет. Так, последняя победа тольяттинцев над ярославским клубом до 19 октября 2023 года была зафиксирована в ноябре 2020 года – с тех пор клубы провели три встречи, в каждой из них победу одерживал «Шинник».

Напомним, что клубы сегодня вечером встречались в рамках Пути регионов Кубка России в рамках пятого раунда. Разгромную победу над оппонентами одержал «Акрон» - 3:0. Таким образом, команда из Самарской области прошла по турниру дальше, а ярославцы покинули турнир.

«Акрон» разгромил «Шинник» в кубковом матче

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Акрон
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