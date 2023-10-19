«Акрон» обыграл «Шинник» впервые за три года

«Акрон» не смог обыграть ярославский «Шинник» на протяжении почти трёх лет. Так, последняя победа тольяттинцев над ярославским клубом до 19 октября 2023 года была зафиксирована в ноябре 2020 года – с тех пор клубы провели три встречи, в каждой из них победу одерживал «Шинник».

Напомним, что клубы сегодня вечером встречались в рамках Пути регионов Кубка России в рамках пятого раунда. Разгромную победу над оппонентами одержал «Акрон» - 3:0. Таким образом, команда из Самарской области прошла по турниру дальше, а ярославцы покинули турнир.

«Акрон» разгромил «Шинник» в кубковом матче