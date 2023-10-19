Талалаев рассказал о негласном правиле в «Химках»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалев рассказал о негласном правиле в подмосковном клубе, связанном с исполнением 11-метровых ударов.

«У нас есть негласное правило — тот, кто заработал, не бьет пенальти. Это больше психология, чем мастерство», - цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, во вчерашнем матче против «Уфы» в Кубке России (1:0) полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов едва не смазал пенальти – вратарь уфимцев Олег Баклов сам направил летящий мяч в ворота.

«Хетаг — тот, кто забивает больше всех в команде. Сделал это не совсем верно: когда бьешь такой удар, нужно бить сильно, учитывая, что вратарь ростом за два метра», - добавил Талалаев.