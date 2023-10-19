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Талалаев рассказал о негласном правиле в «Химках»

19 Октября 2023 • 21:17 Комментировать
КАМАЗ
...
Химки
22.10 16:00

Главный тренер «Химок» Андрей Талалев рассказал о негласном правиле в подмосковном клубе, связанном с исполнением 11-метровых ударов.

«У нас есть негласное правило — тот, кто заработал, не бьет пенальти. Это больше психология, чем мастерство», - цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, во вчерашнем матче против «Уфы» в Кубке России (1:0) полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов едва не смазал пенальти – вратарь уфимцев Олег Баклов сам направил летящий мяч в ворота.

«Хетаг — тот, кто забивает больше всех в команде. Сделал это не совсем верно: когда бьешь такой удар, нужно бить сильно, учитывая, что вратарь ростом за два метра», - добавил Талалаев.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Хетаг Хосонов
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