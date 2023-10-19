Бояринцев: Если мои ребята из «Сокола» проиграют сборной Медиалиги, то могут в клуб не возвращаться

Наставник «Сокола» из Саратова Денис Бояринцев рассказал, отпустит ли он своих игроков на товарищеский матч между сборными Мелбет-Первой лиги и Медиалиги.

«Если кого-то из «Сокола» позовут в сборную, и если руководство клуба не будет против, то я отпущу игроков на этот матч. Наверное, игра будет интересной. Если моих ребят вызовут, и они проиграют, то могут в клуб не возвращаться (смеется)», — приводит слова Бояринцева портал «РБ Спорт».

По мнению специалиста, у обеих команд будут серьезные амбиции в этой игре, ведь футболисты Мелбет-Первой лиги захотят доказать, что намного превосходят медийных игроков по уровню.

Товарищеский матч между сборной Мелбет-Первой лиги и сборной Медиалиги состоится 1 декабря.