Голкипера «Енисея» дисквалифицировали за атаку болбоя

Вратаря «Енисея» Евгения Ставера дисквалифицировали на три матча Мелбет-Первой лиги за его нападение на болбоя. Напомним, история произошла в минувшую субботу – Ставер после финального свистка ударил мальчика в область головы. Вратарь был недоволен тем, с какой скоростью болбой подавал мячи во время матча.

«Ответили Ставеру, что провокации не являются оправданием, самосуд нельзя проявлять, а футбольное поле — место для игры в футбол. Дисквалификация — три матча», - говорит «Матч ТВ» глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Также санкции применили и к «Химкам»: клуб оштрафовали на 25 тыс. руб. за поведение 17-летнего болбоя и невыполнение им своих функциональных обязанностей.