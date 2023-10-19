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Мелбет-Первая лига

Губернатор рассказал, что случилось со стадионом «СКА-Хабаровска»

19 Октября 2023 • 19:03 Комментировать
Торпедо Москва
...
СКА-Хабаровск
22.10 19:30

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, почему в скором времени арена «СКА-Хабаровска» будет закрыта на ремонтные работы.

«Проблема со стадионом в Хабаровске? У нас перемёрзла система обогрева из‑за экстремальных морозов в прошлую зиму, но мы ее будем ремонтировать. Стадион будет функционировать», - говорит Дегтярёв телеканалу «Матч ТВ».

Сейчас «СКА-Хабаровск» идёт на девятом месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. В активе дальневосточного клуба 19 очков, позади 14 сыгранных встреч.

Ранее сообщалось, что матч 16 тура первенства против «Ленинградца» «армейцы» проведут во Владивостоке.

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Михаил Дегтярев
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