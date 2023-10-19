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Мелбет-Первая лига

Терехов: «Готов играть за сборную России - это большая честь»

19 Октября 2023 • 10:46 Комментировать

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов поведал о том, что готов выступать за национальную сборную России.

«Я для себя карьеру в сборной не завершал. Если тренер вызовет, поеду. Думаю, какие-то шансы есть у меня. Я готов играть за национальную команду - это большая привилегия и честь», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

На счету Сергея два поединка в составе национальной команды страны. Последний раз 33-летнего защитника вызывали в сборную два года назад.

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги Терехов провел девять матчей, забил один гол и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сборная России Сергей Терехов
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