Терехов: «Готов играть за сборную России - это большая честь»

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов поведал о том, что готов выступать за национальную сборную России.

«Я для себя карьеру в сборной не завершал. Если тренер вызовет, поеду. Думаю, какие-то шансы есть у меня. Я готов играть за национальную команду - это большая привилегия и честь», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

На счету Сергея два поединка в составе национальной команды страны. Последний раз 33-летнего защитника вызывали в сборную два года назад.

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги Терехов провел девять матчей, забил один гол и получил желтую карточку.