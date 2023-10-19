Талалаев: «Химки» хотят доминировать над любым соперником»

Рулевой подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о победе над «Уфой» (1:0) в поединке пятого раунда Пути регионов Кубка России.

«Обыграли серьезного соперника. Идем к тому, чтобы над любым соперником доминировать на поле. Следующей задачей будет обыграть команду, которая достанется нам на жеребьевке», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Следующий соперник подмосковного коллектива станет известен во время жеребьевки, которая состоится 20 октября.

В текущем сезоне «Химки» выступают в Мелбет-Первой лиге. После 14 туров подопечные Талалаева занимают третье место в турнирной таблице.