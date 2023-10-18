Исаенко: Многих пугает, что Талалаев очень строгий и требовательный

Защитник «Химок» Олег Исаенко поделился комментарием о главном тренере команды Андрее Талалаеве, который возглавляет подмосковный коллектив с апреля этого года.

«Что знал о Талалаеве? Знал, что он очень строгий, очень требовательный. Многих это пугает, но у меня почти все тренеры такие были, требовательные и строгие. Поэтому для меня это было не в новинку», — приводит слова Исаенко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах Мелбет-Первой лиги, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов.

После 11 туров «Химки» занимают третье место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона, в копилке подмосковного клуба 24 очка.