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Мелбет-Первая лига

Исаенко: Многих пугает, что Талалаев очень строгий и требовательный

18 Октября 2023 • 19:59 Комментировать
КАМАЗ
...
Химки
22.10 16:00

Защитник «Химок» Олег Исаенко поделился комментарием о главном тренере команды Андрее Талалаеве, который возглавляет подмосковный коллектив с апреля этого года.

«Что знал о Талалаеве? Знал, что он очень строгий, очень требовательный. Многих это пугает, но у меня почти все тренеры такие были, требовательные и строгие. Поэтому для меня это было не в новинку», — приводит слова Исаенко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах Мелбет-Первой лиги, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов.

После 11 туров «Химки» занимают третье место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона, в копилке подмосковного клуба 24 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Олег Исаенко
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