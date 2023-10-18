Газизов рассказал о главной задаче махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов назвал главную задачу, которая стоит перед клубом.

Напомним, что после 14 проведенных туров Первой лиги подопечные Курбана Бердыева занимают второе место в турнирной таблице.

Спортивный функционер отметил, что на данный момент это ничего не значит, но отметил тот факт, что игроки показывают достойный футбол, который нравится болельщикам.

«Что касается выхода в РПЛ, то наша задача, как бы банально ни звучало, — тренироваться, работать и побеждать в каждой последующей игре», - приводит слова Газизова Sport24.