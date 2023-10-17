Газизов - о махачкалинском «Динамо»: «Бердыев и Гаджиев двигают футбол»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов уверен, что действующий наставник динамовцев Махачкалы Курбан Бердыев не исчерпал свои тренерские возможности и движется в правильном направлении.

«Бердыев - опытный тренер с большой буквы, свои возможности он ещё не исчерпал. Я много вижу, многому учусь у этого человека. Но в махачкалинском «Динамо» присутствует еще одна глыба — Гаджи Гаджиев. Без него ничего не было бы. Гаджиев и Бердыев двигают футбол», - делится Газизов для Sport24.

И действительно, после 14 туров Мелбет-Первой лиги «Динамо» лишь на один балл отстаёт от лидера первенства, которым является владикавказская «Алания». 27 баллов сейчас у динамовцев, восемь побед, три ничьих и три поражения в 14 турах.

Возглавил махачкалинский клуб Курбан Бердыев минувшим летом.