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Мелбет-Первая лига

Парфёнов – об уходе из «Родины»: «Одна дверь закрылась – другая откроется»

17 Октября 2023 • 18:33 Комментировать
Родина Москва
...
Динамо Махачкала
23.10 19:30

Экс-главный тренер московской «Родины» Дмитрий Парфёнов рассказал о своих грядущих планах после ухода из с поста в столичном клубе.

«Одна дверь закрылась, другая откроется. Сейчас много работы, своих дел, различная учеба, достаточно занят. Если всё получится, на стажировку поеду. Сейчас говорить про зарубежье сложно, поэтому пока не рассказываю», - делится тренер для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Родина» и Парфёнов приостановили своё сотрудничество неделю назад – 10 октября. Сейчас московский клуб идёт лишь на 12-м месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Парфёнов Родина Москва
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