Василенко: «Я был поражён ментальными качествами футболистов «Алании»

Главный тренер «Алании» Олег Василенко высказался о составе своей команды.

Специалист восхитился ментальными качествами своих подопечных, назвав их очень сильными людьми.

«Я был поражён ментальной составляющей футболистов. Здесь настолько сильные ментально люди, они объединены друг с другом. В команде присутствует чувство семьи, единение, это очень мощно», — сказал Василенко в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Также наставник владикавказской команды отметил индивидуальные футбольные качества игроков и их способность работать в сложных условиях.

После 14 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Алания» возглавляет турнирную таблиц, имея в своём активе 28 набранных очков.