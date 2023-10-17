Тренер «Алании» мечтает попасть на стажировку к Клоппу в «Ливерпуль»

Главный тренер «Алании» Олег Василенко признался, что мечтает пройти стажировку у наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Мне интересно поехать на стажировку к тренеру, который работает со звездами. Поехать заграницу? Да, мне очень хотелось бы. У меня есть мечта попасть к Клоппу в «Ливерпуль», — заявил Василенко в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

50-летний Василенко возглавляет владикавказский клуб с марта этого года. Под его руководством команда лидирует в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в своем активе 28 набранных очков после 14 туров. Отметим, что в нынешнем сезоне «Алания» проиграла всего два раза.

22 октября подопечные Василенко проведут матч в Астрахани против местного «Волгаря».