КДК рассмотрит «атаку» голкипера «Енисея» на болбоя

КДК РФС рассмотрит агрессию голкипера «Енисея» Евгения Ставера по отношению к болбою в матче Мелбет-Первой лиги.

Напомним, инцидент произошёл в минувшую пятницу, 14 октября. «Енисей» гостил у «Химок» в 14 туре, однако проиграл – 0:1. После матча игроки красноярцев поконфликтовали с местным болбоем, самым «активным» был вратарь Евгений Ставер.

«Мы рассмотрим удаление вратаря «Енисея» Евгения Ставера за агрессивное поведение - удар правой рукой в область головы мальчика, подающего мячи», - цитирует ТАСС Артура Григорьянца, главу комитета.

Отметим, что после эпизода Ставер получил от рефери красную карточку. Это случилось уже после финального свистка.