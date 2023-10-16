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Мелбет-Первая лига

КДК рассмотрит «атаку» голкипера «Енисея» на болбоя

16 Октября 2023 • 20:43 Комментировать
Енисей
...
Сокол
22.10 10:00

КДК РФС рассмотрит агрессию голкипера «Енисея» Евгения Ставера по отношению к болбою в матче Мелбет-Первой лиги.

Напомним, инцидент произошёл в минувшую пятницу, 14 октября. «Енисей» гостил у «Химок» в 14 туре, однако проиграл – 0:1. После матча игроки красноярцев поконфликтовали с местным болбоем, самым «активным» был вратарь Евгений Ставер.

«Мы рассмотрим удаление вратаря «Енисея» Евгения Ставера за агрессивное поведение - удар правой рукой в область головы мальчика, подающего мячи», - цитирует ТАСС Артура Григорьянца, главу комитета.

Отметим, что после эпизода Ставер получил от рефери красную карточку. Это случилось уже после финального свистка.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Евгений Ставер
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