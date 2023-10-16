Президент «Тюмени»: «Клуб не ставил задачу выхода в РПЛ»

Президент «Тюмени» Александр Попов порассуждал об амбициях своей команды в рамках Мелбет-Первой лиги.

Напомним, что в сейчас в первенстве «Тюмень» выступает довольно неплохо для клуба, который в прошлом сезоне играл ещё во Второй лиге. У сибиряков в активе 23 очка и пятое место после 14 туров, а отставание от первого места – всего пять баллов.

«Задачу такую не ставили. Будем смотреть, как сложится после Нового года. Нам не было смысла задачу такую ставить, у нас не было полной команды даже. Например, нападающих вообще нет у нас. Но будем смотреть по ходу сезона», - говорит Попов для «Спорта День за Днём».

Отметим, что арена тюменцев, стадион «Геолог» является резервной ареной для «Урала» и «Енисея» и прекрасно подходит под РПЛ.