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Мелбет-Первая лига

Президент «Тюмени»: «Клуб не ставил задачу выхода в РПЛ»

16 Октября 2023 • 18:20 Комментировать
Черноморец Нв
...
Тюмень
22.10 17:00

Президент «Тюмени» Александр Попов порассуждал об амбициях своей команды в рамках Мелбет-Первой лиги.

Напомним, что в сейчас в первенстве «Тюмень» выступает довольно неплохо для клуба, который в прошлом сезоне играл ещё во Второй лиге. У сибиряков в активе 23 очка и пятое место после 14 туров, а отставание от первого места – всего пять баллов.

«Задачу такую не ставили. Будем смотреть, как сложится после Нового года. Нам не было смысла задачу такую ставить, у нас не было полной команды даже. Например, нападающих вообще нет у нас. Но будем смотреть по ходу сезона», - говорит Попов для «Спорта День за Днём».

Отметим, что арена тюменцев, стадион «Геолог» является резервной ареной для «Урала» и «Енисея» и прекрасно подходит под РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тюмень Александр Попов
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