Ковтун назвал причину ухода Парфёнова из «Родины»

Юрий Ковтун, что работал в тренерском штабе Дмитрия Парфёнова в столичной «Родине», высказался об уходе специалистов из московского клуба. Напомним, что 10 октября «Родина» объявила о прекращении сотрудничества с Парфёновым «по личным обстоятельствам».

«Был уже и комментарий Дмитрия Владимировича по этому поводу, что расстались мы обоюдно. Конкретно же почему ушли — и так понятно в принципе. Результат, положение в турнирной таблице», - говорит Ковтун «Матч ТВ».

«Родина» в выходные проиграла «Акрону» (0:1) и теперь занимает 12-е место турнирной таблицы после 14 туров в Мелбет-Первой лиге. По итогам прошлого сезона этот клуб участвовал в стыковых мачтах.

Возглавляет команду после ухода Парфёнова экс-тренер «Родины-2» Франк Артига.