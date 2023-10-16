Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Ковтун назвал причину ухода Парфёнова из «Родины»

16 Октября 2023 • 18:07 Комментировать
Родина Москва
...
Динамо Махачкала
23.10 19:30

Юрий Ковтун, что работал в тренерском штабе Дмитрия Парфёнова в столичной «Родине», высказался об уходе специалистов из московского клуба. Напомним, что 10 октября «Родина» объявила о прекращении сотрудничества с Парфёновым «по личным обстоятельствам».

«Был уже и комментарий Дмитрия Владимировича по этому поводу, что расстались мы обоюдно. Конкретно же почему ушли — и так понятно в принципе. Результат, положение в турнирной таблице», - говорит Ковтун «Матч ТВ».

«Родина» в выходные проиграла «Акрону» (0:1) и теперь занимает 12-е место турнирной таблицы после 14 туров в Мелбет-Первой лиге. По итогам прошлого сезона этот клуб участвовал в стыковых мачтах.

Возглавляет команду после ухода Парфёнова экс-тренер «Родины-2» Франк Артига.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юрий Ковтун Дмитрий Парфёнов Родина Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОДИНА МОСКВА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
18:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Тюмени»: «Клуб не ставил задачу выхода в РПЛ»
18:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ковтун назвал причину ухода Парфёнова из «Родины»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Гуренко назвал огромный недостаток Первой и Второй лиг России
17:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Полузащитник «Химок» сравнил Талалаева с Гаттузо
17:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
Легионер «Химок» не заметил разницы между РПЛ и Первой лигой
16:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев - о конфликте игроков «Енисея» с болбоем: «Не хочется, чтобы футбол превращался в медиафутбол»
15 Октября
18:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Солтмурад Бакаев рассказал, почему пошёл на понижение зарплаты при переходе в «Родину»
18:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Солтмурад Бакаев: «Родина» — лучшая команда Мелбет-Первой лиги
18:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
Солтмурад Бакаев: «Я уверен, что буду на вершине»
17:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент: «Химки» хотят сохранить Голубовича
12:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
Деспотович решил получить российское гражданство
14 Октября
23:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евгений Калешин: «Очень жаль, что Парфёнов покинул «Родину» - не видел причин для его ухода»
22:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Торпедо» объяснил роль Рязанцева в клубе
21:21 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев: «Моя цель — поднять «Кубань» выше»
21:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Полузащитник «Кубани» - о победе над «Торпедо»: «Выиграли по делу»
Все новости
Рекомендуем