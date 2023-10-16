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Полузащитник «Химок» сравнил Талалаева с Гаттузо

16 Октября 2023 • 17:10 Комментировать

Футболист подмосковных «Химок» Петар Голубович порассуждал, на кого из известных зарубежных тренеров похож действующий наставник химчан Андрей Талалаев. По его мнению, это бывший итальянский полузащитник, а ныне тренер Дженнаро Гаттузо.

«Гаттузо — замечательный человек, который всегда делал упор на дисциплину, эмоциональный. Не думаю, что его игроки обижались на него из‑за его поведения. Чем-то с Талалаевым они похожи, Талалаев тоже делает акцент на том, что нужно оставить все силы на поле», - рассуждает Голубович для телеканала «Матч.Премьер».

Андрей Талалаев возглавляет «Химки» с апреля текущего года. По итогам сезона в РПЛ клуб занял 15-е место и вылетел в дивизион ниже.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дженнаро Гаттузо Андрей Талалаев Петар Голубович
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