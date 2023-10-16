Легионер «Химок» не заметил разницы между РПЛ и Первой лигой

Сербский легионер «Химок» Петар Голубович высказался о различиях между Российской премьер-лигой и Мелбет-Первой лигой, в которой на данный момент выступает подмосковная команда.

«Почему решил остаться в «Химках» в Первой лиге? Смотрел на состав своей команды и понимал, что мы сразу можем вернуться в РПЛ. Не заметил большой разницы между Первой лигой и РПЛ, везде сильные соперники, я почти не замечаю различий на поле», - делится серб для телеканала «Матч ТВ».

После 14 туров «Химки» под главенством Андрея Талалаева идут на четвёртом месте, в активе команды – 24 балла. Отставание от первого места всего четыре балла.