Талалаев - о конфликте игроков «Енисея» с болбоем: «Не хочется, чтобы футбол превращался в медиафутбол»

«Химки» успешно сыграли против «Енисея» и идут на третьем месте в Мелбет-Первой лиге. Победу над командой из Красноярска со счётом 1:0 принёс удар Бутты Магомедова на стартовом отрезке поединка.

Главный тренер подмосковной команды Андрей Талалаев остался доволен первым таймом и пообещал разобраться в причинах того, что вторая часть игры прошла не так хорошо. Также наставник не обошел стороной конфликт игроков «Енисея» с болбоем после финального свистка, из-за чего арбитр удалил двоих футболистов команды.

«В наши времена было принято ранжировать: тренер говорит с тренером, игроки с игроками, болбой максимум говорит с администратором команды, - приводят слова Талалаева «Вести Подмосковья». - Не хочется, чтобы футбол превращался в медиафутбол».

В воскресенье «Химки» сыграют против «КАМАЗа».