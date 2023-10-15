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Солтмурад Бакаев рассказал, почему пошёл на понижение зарплаты при переходе в «Родину»

15 Октября 2023 • 18:53 Комментировать

Полузащитник «Родины» Солтмурад Бакаев высказался о том, почему пошёл на понижение зарплаты при переходе в стан московского клуба.

Футболист отметил, что принял такое решение, потому что хочет играть в футбол.

«Что сделаешь, пришлось на это пойти, но я не сильно расстраиваюсь. Теряю сейчас, но с мыслью о том, что хорошо поработав, я буду зарабатывать больше», - приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

Напомним, что 24-летний футболист выступает за «Родину» на правах аренды. Он принадлежит казанскому «Рубину».

Бакаев провел за столичный клуб шесть матчей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Солтмурад Бакаев Родина Москва
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