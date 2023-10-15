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Мелбет-Первая лига

Солтмурад Бакаев: «Родина» — лучшая команда Мелбет-Первой лиги

15 Октября 2023 • 18:49 Комментировать
Родина Москва
...
Динамо Махачкала
23.10 19:30

Нападающий «Родины» Солтмурад Бакаев поделился мнением об игре своей команды в текущем розыгрыше Мелбет-Первой лиги.

«Кто лучший по игре? Мы. Нам не повезло с «Шинником», могли много забить, но сами пустили четыре. Не повезло с «Тюменью», с «Кубанью» пропустили на последней минуте. Мы доминировали во всех матчах», — приводит слова Бакаева портал «РБ Спорт».

После 14 туров столичный клуб занимает 12-е место в турнирной таблице во втором по силе российском дивизионе, имея в своей копилке 17 очков.

19 октября «Родина» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» в рамках плей-офф Кубка России пути Регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Солтмурад Бакаев Родина Москва
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