Солтмурад Бакаев: «Родина» — лучшая команда Мелбет-Первой лиги

Нападающий «Родины» Солтмурад Бакаев поделился мнением об игре своей команды в текущем розыгрыше Мелбет-Первой лиги.

«Кто лучший по игре? Мы. Нам не повезло с «Шинником», могли много забить, но сами пустили четыре. Не повезло с «Тюменью», с «Кубанью» пропустили на последней минуте. Мы доминировали во всех матчах», — приводит слова Бакаева портал «РБ Спорт».

После 14 туров столичный клуб занимает 12-е место в турнирной таблице во втором по силе российском дивизионе, имея в своей копилке 17 очков.

19 октября «Родина» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» в рамках плей-офф Кубка России пути Регионов.