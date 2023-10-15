Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Солтмурад Бакаев: «Я уверен, что буду на вершине»

15 Октября 2023 • 18:29 Комментировать
Родина Москва
...
Динамо Махачкала
23.10 19:30

Нападающий московской «Родины» Солтмурад Бакаев ответил на вопрос о своих ближайших профессиональных планах.

«Только подниматься наверх. Не считаю, что делаю шаг назад. Главное — я играю в футбол, наслаждаюсь игрой. Надеюсь, буду прогрессировать и расти. Не важно, сколько мне лет, я уверен, что рано или поздно буду на вершине», — заявил Бакаев порталу «РБ Спорт».

В сентябре 24-летний Бакаев покинул «Рубин» и перебрался в «Родину» на правах аренды. В составе столичного клуба футболист принял участие в шести матчах и не смог отметиться результативными действиями.

Контракт Бакаева с казанским клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Солтмурад Бакаев Родина Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОДИНА МОСКВА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Октября
18:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
Солтмурад Бакаев: «Я уверен, что буду на вершине»
17:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент: «Химки» хотят сохранить Голубовича
12:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
Деспотович решил получить российское гражданство
14 Октября
23:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евгений Калешин: «Очень жаль, что Парфёнов покинул «Родину» - не видел причин для его ухода»
22:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Торпедо» объяснил роль Рязанцева в клубе
21:21 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев: «Моя цель — поднять «Кубань» выше»
21:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Полузащитник «Кубани» - о победе над «Торпедо»: «Выиграли по делу»
21:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Торпедо» рассказал о целях команды в этом сезоне
20:50 · Россия. Мелбет-Первая лига
Матч «Родины» и «Акрона» задержали на 45 минут
20:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Голкипер «Енисея» после матча с «Химками» поконфликтовал с болбоем и удалился
20:21 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов назвал причины недобора очков в гостях
20:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Матч «Родина» - «Акрон» задерживается из-за пожарной машины
19:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрый гол позволил «Химкам» одолеть «Енисей»
19:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Серия «Торпедо» без побед во всех турнирах достигла юбилейной цифры
19:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» вновь разочаровало болельщиков, проиграв «Кубани»
Все новости
Рекомендуем