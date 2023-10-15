Солтмурад Бакаев: «Я уверен, что буду на вершине»

Нападающий московской «Родины» Солтмурад Бакаев ответил на вопрос о своих ближайших профессиональных планах.

«Только подниматься наверх. Не считаю, что делаю шаг назад. Главное — я играю в футбол, наслаждаюсь игрой. Надеюсь, буду прогрессировать и расти. Не важно, сколько мне лет, я уверен, что рано или поздно буду на вершине», — заявил Бакаев порталу «РБ Спорт».

В сентябре 24-летний Бакаев покинул «Рубин» и перебрался в «Родину» на правах аренды. В составе столичного клуба футболист принял участие в шести матчах и не смог отметиться результативными действиями.

Контракт Бакаева с казанским клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.